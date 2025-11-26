Barwy szczęścia, odcinek 3281: Józefina w żałobie! To będzie bardzo bolesne pożegnanie, a potem spotka sprawcę swojej tragedii – ZDJĘCIA

Anna Kilian
2025-11-26 11:18

W 3281. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefina (Elżbieta Jarosik) będzie musiała się rozstać z miejscem, któremu poświęciła wiele lat pracy. Jej ukochana stadnina przejdzie w obce ręce. Z jednej więc strony będzie się cieszyć, że przestanie nad nią wisieć miecz Damoklesa w postaci pięciomilionowego długu, z drugiej jednak będzie to dla niej dzień żałoby – pożegnania z przeszłością. Ubierze się więc adekwatnie do swojego nastroju. A ten się nie polepszy, kiedy kilka godzin później spotka Andrzeja (Leon Charewicz).

„Barwy szczęścia" odcinek 3281 - piątek, 19.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3274. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Sofia (Valeria Gouliaeva) znajdzie w Anglii kupca na stadninę. Józefina będzie jednak narzekać na wynegocjowaną kwotę pięciu milionów złotych. Według niej zbyt niską. Cezary (Marcel Opaliński) przekona ją, że w obecnej sytuacji na rynku nikt nie da za nią więcej, a pięć milionów to dokładnie tyle, ile jest winna bankowi.

Józefina zostanie u Cezarego i Natalii w 3275. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Z zaledwie dwiema walizkami Józefina wprowadzi się do pokoju gościnnego w domu Natalii (Maria Dejmek) i Cezarego w 3274. odcinku serialu „Barwy szczęścia". W 3275. odcinku „Barw szczęścia” oboje przekonają się, że już zawsze będą mieszkać razem. Jak „prawdziwa, wielopokoleniowa rodzina”.

Grobowy nastrój Józefiny w 3281. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3281. odcinku serialu "Barwy szczęścia" w dzień podpisania umowy sprzedaży stadniny u notariusza Józefina będzie w podłym nastroju. I to dosłownie – założy czerń i żałobny toczek z woalką. Nie umknie to uwadze Cezarego, który pozwoli sobie na przytyk:

- Mamo… czemu się tak ubrałaś? Idziemy do notariusza, a nie na pogrzeb!

Dżo będzie odmiennego zdania:

- Za chwilę będę grzebać swoje dotychczasowe życie... Więc dobrałam odpowiedni strój na tę okazję. (…) Mam nastrój grobowy i daję temu wyraz!

Nie poprawi go nawet to, że w końcu uwolni się przecież od pięciomilionowego długu, który spędzał jej sen z powiek. Kilka godzin później w tym samym, 3281. odcinku serialu "Barwy szczęścia", stanie twarzą w twarz z tym, przez którego będzie nosić w tym dniu żałobę – z Andrzejem (Leon Charewicz)!

Barwy szczęścia, odcinek 3281. Józefina (Elżbieta Jarosik)


