Barwy szczęścia, odcinek 3274: Sofia spłaci dług wobec Józefiny. To dzięki niej wyjdzie na prostą i zacznie od zera - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3274 - środa, 10.12.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W „Barwach szczęścia” Józefina musi płacić 40 tysięcy złotych miesięcznej spłaty kredytu, jaki zaciągnęła dla Andrzeja (Leon Charewicz). Jedną z rat spłaciła dzięki pomocy Sofii, która w Londynie nawiązała kontakt ze szkockim hodowcą koni. Jedna z najlepszych klaczy w stadninie, Robusta, została mu sprzedana z dużym rabatem.

Sofia znajdzie kupca na stadninę w 3274. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3274. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Józefinę mocno rozczaruje wycena jubilera jej odzyskanej, z depozytu w komisariacie, biżuterii. Rodowe klejnoty Rawiczów miały być bardzo cenne, ale ich sprzedaż nie pokryła nawet jednej raty kredytu. Cezary, który nie jest już w stanie dokładać matce pieniędzy potrzebnych na spłaty, ponownie przypomni, że sprzedaż stadniny jest jedynym wyjściem z kryzysowej sytuacji, jaka ich dotknęła. Tym bardziej, że dzięki Sofii znajdzie się kupiec. To do niego zadzwoni Bojko, by poinformować, że znalazła kupca na stadninę, który złożył poważną ofertę. Rawicz skontaktuje się z nim i pozostanie mu już tylko przekonanie matki do transakcji. Dżo zapewniła, że spotka się z kupcem, który wkrótce ma przylecieć z Londynu. Ale nie spodoba się jej zaproponowana przez niego kwota pięciu milionów złotych:

- To jest rozbój! Cena poniżej wartości rynkowej! Przecież stadnina jest warta co najmniej osiem.

Ale syn będzie innego zdania – nikt nie da za nią więcej. A jeżeli ją sprzedadzą, to wszystkie ich finansowe kłopoty znikną, bo przecież pięć milionów to wszystko, czego domaga się bank. Nie będzie łatwo przekonać Józefinę do pożegnania z jej ukochanym biznesem, ale ostatecznie przekonają ją słowa Cezarego, że „nie każdą bitwę można wygrać” w życiu. Czasem nawet trzeba skapitulować… I tak Dżo da mu zielone światło na zajęcie się sprzedażą, a Sofia spłaci swój dług wobec Józefiny, która pomogła jej po narodzinach Czarka (Władysław Łaczkowski). Odnalazła ją dzięki Celinie (Orina Krajewska), przygarnęła pod dach swojej rezydencji i zapewniła pracę w stadninie – jej ukochane zajęcie. Chciała mieć wnuka przy sobie, ale gdyby nie ona, Sofia nie pojechałaby na zjazd hodowców koni do Londynu, gdzie odnowiła znajomość z Johnem (Jan Pyrek) i z nim tam teraz mieszka.

Wielopokoleniowa rodzina Rawiczów w 3275. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Po decyzji o sprzedaży stadniny Józefina wprowadzi się w 3274. odcinku serialu „Barwy szczęścia" do Cezarego i Natalii. Zabierze ze sobą tylko dwie walizki i zajmie ich pokój gościnny. A w 3275. odcinku „Barw szczęścia” Cezary i Natalia zaczną podejrzewać, że Józefina zostanie z nimi już na zawsze. Stwierdzi bowiem, że odtąd będą razem żyć jak „prawdziwa, wielopokoleniowa rodzina”.

