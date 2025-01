Barwy szczęścia, odcinek 3114: Józefina da się uwieść Andrzejowi. Czy Zastoja-Modelski jest tym, za kogo się podaje? - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3114 - piątek, 24.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3108 odcinku serialu „Barwy szczęścia" Józefina da popalić Cezaremu. Będzie usiłowała go przekonać, że jego wesele to świetna okazja, by wypromować jej i jego stadninę, zapraszając na uroczystość klientów. Jedynak – oczywiście - zaprotestuje, czym wkurzy matkę, ale ona zrelaksuje się wkrótce w towarzystwie mężczyzny, który zaczyna się jej wyraźnie podobać…

Czy w serialu "Barwy szczęścia" spełnią się marzenia Małgorzaty

Od dłuższego czasu w serialu „Barwy szczęścia" Małgorzatę (Adrianna Biedrzyńska) coraz bardziej martwią i denerwują zabiegi Józefiny, by relacje Natalii (Maria Dejmek) z Cezarym (Marcel Opaliński) stały się napięte. Rawiczowa nie ustaje w złośliwościach w stosunku do Zwoleńskiej. Małgorzata uważa, że tylko odciągnięcie uwagi milionerki od jej córki może pomóc zatrzymać tę rozpędzoną machinę intryg. Dlatego liczy na to, że znajomość Józefiny z Andrzejem Zastoją-Modelskim rozwinie się w coś więcej, zwłaszcza że on wydaje się być mocno zaintrygowany Rawiczową.

Andrzej zauroczy Józefinę na pierwszej randce w 3114 odcinku „Barw szczęścia"

W 3114 odcinku serialu „Barwy szczęścia" marzenia Małgorzaty mogą się spełnić, bo Dżo da się zaprosić na randkę. Andrzej zaprosi ją do pałacyku, który kiedyś należał do jego rodziny. Będzie pływanie łodzią po jeziorze i wystawny lunch, na którym nobliwi państwo będą rozkoszować się krewetkami i ostrygami, popijając je białym winem.

Czyżby szykował się płomienny romans? Ale co właściwie Józefina wie o swoim adoratorze? Czy rzeczywiście jest tak bogaty, jak ona myśli? A może tylko zainteresowany jej wielomilionowym majątkiem – piękną willą i stadniną? Czas pokaże – ten wątek serialu „Barwy szczęścia” zapowiada się bardzo ciekawie.

