Barwy szczęścia. Andrzej kantował całe życie. Zaczął już po maturze - Celina pozna całą jego odrażającą przeszłość - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3211 - czwartek, 11.09.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W odcinku 3206. serialu „Barwy szczęścia" Cezary dowie się od Celiny, że sprawa sprowadzenia Andrzeja do Polski może nigdy się nie udać. Nie, jeżeli będzie się próbowało zrobić to legalnie. Ale Rawicz zapowie jej, że uczyni „wszystko, co w ludzkiej mocy, żeby drania dorwać!”. I to za każdą cenę.

Celina odkryje całą prawdę o Andrzeju w 3211. odcinku 3211. „Barw szczęścia"

W odcinku 3211. serialu „Barwy szczęścia" Cezary umówi się z Celiną, która będzie miała dla niego nader ciekawe informacje na temat Andrzeja, w którego sprawie już zdążyła rozpocząć zlecone jej przez Rawicza śledztwo. Natrafienie na jego ślad w Dubaju nie sprawiło jej trudności i będzie gotowa wyruszyć jak najszybciej. W bistro powie synowi Józefiny (Elżbieta Jarosik), że Janusz Sikora zaczął wygodne życie oszusta bardzo wcześnie. Zdał maturę w technikum rolniczym i kupił dyplom magistra inżyniera. Świetnie go udawał przez lata w państwowej fabryce w PRL. Potem dostał wyrok więzienia. Poszedł za kratki już jako mężczyzna żonaty i z dwojgiem dzieci. Rozwiódł się od razu po odsiadce, zerwał kontakty z rodziną, zmienił tożsamość i wyjechał już z gotowym planem na wykorzystywanie kobiet:

- Zaczął od związku z zamożną, starszą od siebie kobietą, pożył sobie trochę na jej koszt, a po dwóch latach zażądał rozwodu i połowy majątku... A potem uwodził kolejne kobiety, naciągał je i porzucał. Zrobił tak kilka, a może i kilkanaście razy.

Kiedy Brońska będzie zdawać relację ze swoich odkryć, w Cezarym będzie narastać wściekłość na drania.

W odcinku 3211. „Barw szczęścia" Natalia pozna plany Cezarego dotyczące Andrzeja

W odcinku 3211. serialu „Barwy szczęścia" Cezary opowie Natalii (Maria Dejmek) wszystko, czego właśnie dowiedział się o przeszłości Andrzeja, kiedy był jeszcze Januszem. Zapowie żonie, że doprowadzi do jego zatrzymania. Zwoleńska zauważy, że to robota dla policji, ale on wyjaśni jej, że to Celina się tym zajmie:

- Zleciłem jej wyjazd do Emiratów. Ta dziewczyna go znajdzie. Ten gość zniszczył moją matkę. Dopadnę go, żeby za to odpokutował.

Zwoleńskiej nie uda się wybić mu z głowy decyzji wysłania detektywki na dubajską misję. Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl