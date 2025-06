Barwy szczęścia. Andrzej zapoluje na kolejną kobietę, tak jak na Józefinę! Spróbuje szczęścia w raju dla oszustów - ZDJĘCIA

Andrzej znów zapoluje w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia"

Andrzej to zawodowy oszust matrymonialny. W zakończonym sezonie „Barw szczęścia” wyszło na jaw, że przed Józefiną (Elżbieta Jarosik) oszukał już wiele innych kobiet.

Kodur (Oskar Stoczyński) powiadomił ją, że zaczęło się od ożenku z zamożną wybranką. Małżeństwo było nieudane i żona Janusza Sikory – to jego prawdziwe imię i nazwisko – rozwiodła się z nim. Tak zdobył jednak trochę gotówki i coś cenniejszego – odkrycie, że potrafi uwodzić kobiety. Potem tylko doszlifował swoje know-how z kolejnymi ofiarami i stał się perfekcjonistą.

Dżo była dla niego jedynie następną wykorzystaną ofiarą. Po ucieczce z jej rezydencji skierował się do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, by w Dubaju stać się jednym z wielu działających tam oszustów matrymonialnych. Jest już nawet osobna nazwa na ich działalność w tym mieście. To „Dubai marriage scam” (dubajskie oszustwo matrymonialne). Tam Andrzej/Janusz poszuka następnej bogatej kobiety, którą zmanipuluje. Chyba że… ktoś go powstrzyma.

Cezary przejdzie do działania w „Barwach szczęścia” po wakacjach

W nowym sezonie „Barw szczęścia” Cezary (Marcel Opaliński) nie będzie mógł znieść cierpienia Józefiny. Widząc bezradność policji, która nie wykaże zapału do szukania oszusta, weźmie sprawy w swoje ręce. Rawicz wykorzysta informację, jaką da mu Kodur i spotka się z Celiną (Orina Krajewska). To ona będzie jego ostatnią nadzieją, by naprawić krzywdę matki.

Celina wyruszy na Bliski Wschód w nowym sezonie „Barw szczęścia”

We wrześniowych odcinkach „Barw szczęścia” zobaczymy Celinę w takiej akcji, jakiej ten serial dotychczas nie pokazał. Kiedy będzie już wiadomo, że Andrzej/Janusz Sikora wylądował w Dubaju, właśnie tam poleci Brońska na prośbę Cezarego. By udało się jej podejść łotra, Celina upodobni się do Arabki i założy hidżab.

To perfekcyjne przebranie pozwoli jej zbliżyć się do niego nie będąc rozpoznaną. Przestępca nie będzie w stanie odgadnąć, kim jest tajemnicza, kompletnie okryta kobieta. Może to ona zmanipuluje notorycznego kłamcę? Co wydarzy się w Dubaju? Z niecierpliwością czekamy na nowe odcinki we wrześniu!

Zwiedzanie Elektrociepłowni PGE Czechnica-2 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.