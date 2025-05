Barwy szczęścia, odcinek 3200: Cezary zaopiekuje się Józefiną po ucieczce Andrzeja! Okradziona Rawiczowa kompletnie się załamie – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3200 - środa, 28.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Bajka, w jakiej żyła zakochana w Andrzeju Józefina, wkrótce się skończy. A był czas w serialu „Barwy szczęścia", kiedy można było jeszcze zapobiec tragedii, której nadejścia nikt nie zauważył. Cezary odwiedził kiedyś Dżo i powiedział jej, że się o nią martwi, bo jej relacja z Zastoją-Modelskim przebiega zbyt szybko. W końcu jednak doszedł do wniosku, że matka jest z nim szczęśliwa, a to jest najważniejsze.

Cezary krótko bał się o matkę w serialu „Barwy szczęścia"

W serialu „Barwy szczęścia" Cezary krótko – za krótko – był podejrzliwy w stosunku do Andrzeja i jego prawdziwych intencji. Powiedział mu nawet, że musi czuwać, by Józefina nie zrobiła sobie krzywdy związkiem z nim. Oczywiście, on zarzekał się, że pała do niej szczerym uczuciem i nigdy by jej nie oszukał. W końcu jednak wytrawny oszust uśpił czujność wszystkich – i rodziny swojej ofiary, razem z synową prawniczką i przyjaciół, którzy ją wepchnęli w jego chciwe łapska.

Cezary pomoże Józefinie w 3200. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3200. odcinku serialu "Barwy szczęścia" w dniu ślubu Józefina obudzi się sama. Nie będzie przy niej Andrzeja i nie będzie go na terenie posiadłości. Do Dżo będą wydzwaniać bliscy, którzy powiedzą jej, że na lotnisku nie ma żadnego wyczarterowanego samolotu do Finlandii. Potem zauważy ona, że z domu zniknęły cenne przedmioty. I samochód. A jej konta zostały wyczyszczone. Przerażona, zadzwoni do Cezarego.

- Już do ciebie jadę. Nie wpadaj w histerię – odpowie syn i szybko stawi się na wezwanie.

Po przyjeździe będzie chciał obdzwonić szpitale, ale w ciągu tej pół godziny Rawiczowa zrozumie, że padła ofiarą wyrachowanego przestępcy, że jej wielka obopólna miłość została wymyślona na jego potrzeby, choć ona w nią tak gorąco wierzyła… Cezary podejmie decyzję, by zadzwonić na policję. Tak dowiedzą się, że Andrzej – a naprawdę Janusz Sikora – oszukał już mnóstwo kobiet i jest poszukiwany. I że najpewniej jest już za granicą. Syn Józefiny będzie musiał zaopiekować się zgnębioną matką. Do tego nagle zupełnie samotną, bo Sofia (Sofia Gouliaeva) wyprowadziła się z Czarkiem (Tadeusz Łaczkowski) do Londynu.

