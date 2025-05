Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3199: Błażej przeżyje tylko dzięki Weronice. Przeczuje, że ze strony Grada mu coś grozi - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 3199 odcinku serialu „Barwy szczęścia" Błażej Modrzycki (Piotr Ligienza) ulegnie namowom Grada (Zbigniew Stryj) i zdecyduje się wybrać z nim w podróż do Szczecina. Tam mają odwiedzić grób Leny, a potem Modrzycki ma spędzić z matką święta. Szybko okaże się, że ta wyprawa to w rzeczywistości pieczołowicie przygotowana przez Władysława podróż na tamten świat. Na szczęście to Weronika (Maria Świłpa) jest dziewczyną Błażeja i w 3199 odcinku "Barw szczęścia" uchroni go przed śmiercią! Poznaj szczegóły, zobacz ZWIASTUN i ZDJĘCIA z tych scen.