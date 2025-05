Barwy szczęścia, odcinek 3199: Bruno zostawi Karolinę! Zobaczy tylko pożegnalny list - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia. Renata nie chciała dziecka z Kodurem, a prywatnie Anna Mrozowska dopiero co została mamą! To dlatego zniknęła z serialu - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3199 - wtorek, 27.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3199 odcinku "Barw szczęścia" Karolina dozna szoku, gdy rankiem obudzi się bez Bruna u boku. Tym bardziej, gdy dostrzeże na jego poduszce tajemniczą kartkę z krótką wiadomością. I wówczas zacznie się już na poważnie martwić.

A już zwłaszcza w perspektywie jego ostatniego zbliżenia z kuratorką Jagodą, na które już będzie patrzeć z niepokojem, gdyż przejdą na ty i zaczną ze sobą długo rozmawiać i to nie tylko o Tadziu (Józio Trojanowski). A nawet wypisywać po nocach SMS-y, ale tego jego kochanka nie będzie świadoma, gdyż Stański w tej sprawie pierwszy raz ją okłamie. I przez to w 3199 odcinku "Barw szczęścia" jej niepokój będzie tym większy!

Bruno zniknie z domu bez pożegnania w 3199 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale zupełnie niepotrzebnie, gdyż w 3199 odcinku "Barw szczęścia" Bruno nie zniknie na dobre, ani nie zostawi Karoliny na zawsze! A zaledwie na dzień, gdyż będzie musiał pojechać na synka na Mazury, a następnie zawieźć go na terapię, po czym z powrotem przywieźć, gdyż Bożena (Marieta Żukowska) gorzej się poczuje i nie będzie w stanie przyjechać z Tadziem na terapię.

I tego w 3199 odcinku "Barw szczęścia" Karolina od razu się dowie, gdy po nieszkodliwej przeczytaniu wiadomości od Bruna, od razu się z nim skontaktuje! Choć wcale nie będzie zadowolona z takiego obrotu spraw, gdyż będą mieć na ten dzień zupełnie inne plany!

- Pojechałem po Tadzia na Mazury. Zadzwonię. Kocham cię ❤️ - odczyta Karolina, po czym sama od razu wybierze numer do Bruna.

- Przepraszam kochanie, że wyjechałem bez pożegnania - powie na wstępie Stański.

- No trochę mnie zaskoczyłeś. Mieliśmy razem iść po prezent dla twojej mamy - wypomni mu Różańska.

- Tak, ale spałaś. A Bożena zadzwoniła, a rano nie chciałem cię budzić - wyjaśni jej kochanek, po czym wszystko opowie wyraźnie zainteresowanej kochance, której postępowanie Stańskiej od razu wyda się podejrzane, choć jej były mąż będzie innego zdania.

Stański wróci do Karoliny po spotkaniu z Jagodą w 3199 odcinku "Barw szczęścia"!

Ale oczywiście, w tej sytuacji w 3199 odcinku "Barw szczęścia" stanie się jasne, że kochankowie po prostu będą musieli zmienić plany, co Różańska w pełni zrozumie. Karolina obieca się wszystkim zająć na miejscu, aby Bruno mógł na spokojnie skupić się na Tadziu, który będzie tutaj najważniejszy.

W 3199 odcinku "Barw szczęścia" Stański będzie ogromnie wdzięczny swojej kochance, ale wciąż nie do końca z nią szczery, gdyż po wizycie z Tadziem u lekarza spotka się z Jagodą w "Feel Good", przez co ostatecznie wróci do domu jeszcze później niż będzie miał. A gdy Różańska się o tym dowie, to wcale nie będzie z tego zadowolona...

