Barwy szczęścia, odcinek 3199: Nieostrożny Bruno zdradzi się przed Karoliną! Wygada się o schadzce z Jagodą

"Barwy szczęścia" odcinek 3199 - wtorek, 27.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3199 odcinku "Barw szczęścia" Bruno spędzi cały dzień z Tadziem, gdy nieoczekiwanie Bożena poprosi go, aby zajął się ich synem, gdyż ona gorzej się poczuje. I choć nagła prośba Stańskiej już wzbudzi czujność Różańskiej, to "najgorsze" będzie dopiero przed nią, gdyż kochanek nie będzie w tym czasie tylko z dzieckiem, ale i kuratorką Jagodą, o czym ona nie będzie mieć pojęcia, gdyż Stański jej o tym nie powie!

Co prawda, w 3199 odcinku "Barw szczęścia" Stański sam pojedzie po Tadzia aż na Mazury, po czym zaprowadzi go na terapię, ale tuż po niej wraz z synkiem wpadną do "Feel Good", gdzie Bruno umówi się właśnie z kuratorką Jagodą, z którą już ostatnio złapie lepszy kontakt, gdy weźmie na siebie całą winę za ostatni wypadek synka, mimo iż ona będzie leżeć po środku! I to do tego stopnia, że Redlińska wstawi się za nim u jego byłej żony, przez co właśnie Stański będzie miał możliwość kolejnych spotkań z Tadziem!

Bruno powie Karolinie o spotkaniu z Jagodą w 3199 odcinku "Barw szczęścia"!

W 3199 odcinku "Barw szczęścia" Bruno i Jagoda tak się zasiedzą i zagadają w "Feel Good", że Stański wróci do domu dopiero późnym wieczorem. A to dlatego, że jeszcze będzie musiał odwieźć Tadzia z powrotem na Mazury. I przez to nie będą się widzieć z Karoliną aż cały dzień! Dlatego jak podaje swiatseriali.interia.pl kochanka od razu postanowi go o niego wypytać! Jednak on początkowo nie będzie skory do zwierzeń!

- Jak ci minął dzień? - zapyta go Karolina.

- Był męczący, ale udany - uśmiechnie się Bruno.

Jednak po chwili w 3199 odcinku "Barw szczęścia" w końcu się otworzy! I to do tego stopnia, że wygada się nawet, że spędził czas nie tylko z Tadziem, ale i Jagodą i to nie tylko za jej plecami, ale także i poza domem, przez co ich stosunki zdecydowanie wyjdą poza te służbowe!

- Na Mazury jechało się szybko, o tej porze droga była zupełnie pusta. A drogę do Warszawy Tadzio niemal całą przespał. Zdążyliśmy na terapię, a potem jeszcze poszliśmy z Jagodą do Feel Good - zrelacjonuje Stański.

Różańska zacznie drżeć o swoją pozycję w 3199 odcinku "Barw szczęścia"!

W tym momencie w 3199 odcinku "Barw szczęścia" Karolina mocno się zdziwi. Tym bardziej, że jej kochanek nie będzie widział nic dziwnego w swoich indywidualnych spotkaniach z kuratorką w przeciwieństwie do niej!

- Jagodą? - zdziwi się Różańska.

- Z kuratorką... - poprawi się Bruno.

I to w 3199 odcinku "Barw szczęścia" sprawi, że Różańska zacznie przyglądać się ich relacji z coraz większym niepokojem. I nic dziwnego, gdyż przecież ją i Stańskiego również połączyły najpierw stosunki służbowe, a potem skończyło się jak się skończyło! Czy w przypadku Redlińskiej będzie podobnie? Czy Bruno wda się w kolejny romans i znów zdradzi, ale tym razem już swoją kochankę Karolinę, dla której wcześniej zostawił Bożenę? Tego dowiemy się już niebawem!

Barwy szczęścia. Tak będzie wyglądało przesłuchanie Szymańskiego. Przyzna się jak zabił ojca Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.