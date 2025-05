Barwy szczęścia

Barwy szczęścia, odcinek 3199: Niespodziewany zwrot w relacji Stańskich! Bożena odda Brunowi syna

W 3199 odcinku "Barw szczęścia" Bożena (Marieta Żukowska) znów zaskoczy wszystkich, ale w końcu pozytywnie! Stańska gorzej się poczuje i niespodziewanie poprosi, aby to Bruno (Lesław Żurek) przejął opiekę nad ich synem i to tuż po wypadku, do jakiego dojdzie, gdy Tadzio (Józio Trojanowski) będzie pod jego opieką! Ale to już w 3199 odcinku "Barw szczęścia" pójdzie w niepamięć, a była żona Stańskiego sama odda mu dziecko, czym ogromnie go ucieszy! Choć Karolina (Marta Dąbrowska) poleci mu, aby miał się na baczności! Czy będzie miała rację? Koniecznie poznaj szczegóły!