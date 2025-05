Barwy szczęścia, odcinek 3199: Bruno zacznie spotykać się z kuratorką Jagodą za plecami Karoliny! Zdradzi kochankę i wpląta się w kolejny romans? - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3187: Szczepan wparuje do kancelarii, by pokajać się przed Natalią. Nie będzie mieć dla niego litości – ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3199 - wtorek, 27.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3199 odcinku "Barw szczęścia" Tadzio ponownie trafi pod opiekę Bruna! A wszystko dzięki temu, że Jagoda wstawi się za nim u Bożeny, gdy w trakcie ich wcześniejszego spotkania ich synek wyląduje w szpitalu tuż po tym jak połknie 1 z koralików z jej łańcuszka, który przez nieuwagę rozerwie Stański!

I choć ojciec chłopca weźmie całą winę na siebie, to kuratorka poczuje się w obowiązku, aby wyjaśnić to przed matką swojego podopiecznego, gdyż sama także będzie mieć wyrzuty sumienia. A przede wszystkim, dzięki "bohaterskiej" postawie Bruna spojrzy na niego zupełnie innym okiem! Do tego stopnia, że przekona jego byłą żonę, aby po tym zdarzeniu nie utrudniała im kontaktów, na co Stańska ostatecznie przystanie i dzięki temu w 3199 odcinku "Barw szczęścia" jej były mąż będzie mógł wciąż zajmować się synem!

Bruno umówi się z kuratorką Jagodą w 3199 odcinku "Barw szczęścia"!

Oczywiście, w 3199 odcinku "Barw szczęścia" Bruno będzie ogromnie wdzięczny Jagodzie za wstawiennictwo u Bożeny i postanowi jej się odwdzięczyć. Stański zabierze synka i Redlińską do "Feel Good" i pierwszy raz spotka się z kuratorką poza domem, a ona nie będzie wobec tego protestować! Mimo iż do tej pory sztywno stała przy swoich zasadach i była nieugięta, gdyż sama miała o ojcu dziecka nie najlepsze zdanie.

Ale w 3199 odcinku "Barw szczęścia" ono pójdzie już w niepamięć, a kuratorka jeszcze bardziej zbliży się do Bruna! Tym bardziej, że nie będzie przy nim jego kochanki Karoliny, ani matki Amelii (Stanisława Celińska)! W jakim celu?

Jakie intencje będzie miał Stański w 3199 odcinku "Barw szczęścia"?

Czy w 3199 odcinku "Barw szczęścia" Stański zrobi to świadomie? Czy wplącze się w kolejny romans i zdradzi swoją kochankę Karolinę tak samo jak wcześniej swoją byłą żonę Bożenę?

Czy Jagoda jeszcze bardziej ulegnie Brunowi? A może we wszystkim będzie chodzić tylko i wyłącznie o Tadzia? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w 3199 odcinku "Barw szczęścia"!

