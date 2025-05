Barwy szczęścia, odcinek 3200: Kasia odrzuci Mariusza po rozwodzie z Łukaszem! Nie zgodzi się na ślub - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3200 - środa, 28.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3200 odcinku "Barw szczęścia" tuż po świętach Sadowscy staną przeciwko sobie na sali sądowej, gdyż właśnie wtedy odbędzie się ich pierwsza i ostatnia rozprawa rozwodowa! A wszystko przez to, że małżonkowie zdecydują się na rozstanie za porozumieniem stron i zgodnie zeznają, że oboje nie widzą już żadnych szans na uratowanie ich małżeństwa, przez co nie będzie podstaw, aby je przedłużać. I niespełna po chwili Kasia i Łukasz będą już po rozwodzie!

Jednak w 3200 odcinku "Barw szczęścia" Mariusz nie pozwoli, aby Kasia zbyt długo była rozwódką i prędko postanowi to zmienić. I tuż po jej rozwodzie z Łukaszem, postanowi poprosić kochankę o rękę. Ale mocno się zszokuje!

Kasia nie przyjmie oświadczyn Mariusza w 3200 odcinku "Barw szczęścia"!

A to dlatego, że w 3200 odcinku "Barw szczęścia" Kasia nie przyjmie jego oświadczyn i nie zgodzi się zostać jego żoną! Sadowska odrzuci Karpiuka, czego on zupełnie nie będzie się spodziewał. Podobnie jak Kasia, którą oświadczyny Mariusza kompletnie zszokują.

I nic dziwnego, gdyż przecież w 3200 odcinku "Barw szczęścia" dopiero co rozwiedzie się z Łukaszem, a jej nowy kochanek już będzie chciał, aby ponownie stanęła na ślubnym kobiercu i wyszła za niego za mąż!

Związek Sadowskiej i Karpiuka rozpadnie się w 3201 odcinku "Barw szczęścia"?

I to sprawi, że w 3201 odcinku "Barw szczęścia" stosunki Kasi i Mariusza ulegną zdecydowanemu ochłodzeniu. Co prawda, Karpiuk nie zmieni podejścia do syna ukochanej, Ksawerego (Bartosz Gruchot), ale jego relacja z kochanką, tuż po odrzuconych oświadczynach, stanie się bardzo napięta.

Oczywiście, w 3201 odcinku "Barw szczęścia" Sadowska będzie robić wszystko, aby ją załagodzić, gdyż mimo iż nie przyjmie pierścionka zaręczynowego od Mariusza, to jednak nie będzie chciała się z nim rozstawać, bo naprawdę będzie mu na nim zależeć, a jej uczucia do niego będą wciąż żywe. Ale nie będzie jeszcze gotowa, aby ponownie wychodzić za mąż. Czy Karpiuk to zrozumie? A może wręcz przeciwnie i to odrzucenie ze strony Sadowskiej sprawi, że ich związek się rozpadnie? Tego dowiemy się już niebawem!