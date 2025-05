Barwy szczęścia, odcinek 3201: Napięte stosunki Kasi z Mariuszem po odrzuconych oświadczynach. Już nie będzie między nimi jak kiedyś - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3201 - czwartek, 29.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Takiej atmosfery u Kasi i Mariusza jeszcze nie było. W 3202 odcinku "Barw szczęścia" zakochani popadną w kryzys po nieudanych oświadczynach. To Karpiuk wpadnie na pomysł, by zadeklarować ukochanej swoje uczucia i poprosić ją o rękę. Uzna, że rozprawa rozwodowa jej i Łukasza to idealny czas, by popchnąć relację do przodu. Bardzo się pomyli...

Nieudane zaręczyny Kasi i Mariusza wywołają kryzys

Niebawem w "Barwach szczęścia" dojdzie do rozprawy rozwodowej Kasi i Mariusza. To już najwyższy czas, bo oboje są w nowych związkach i chociaż dość dobrze się dogadują, nie ma już szans na powrót do starego uczucia. Kasia wiele przeszła z Karpiukiem, który pomagał jej podczas odsiadki w areszcie, a Sadowski zakochał się w pięknej Agnieszce (Katarzyna Tlałka).

Kiedy dojdzie do rozprawy rozwodowej Kasi i Mariusza, Karpiuk wymyśli zaręczyny. W tajemnicy przed ukochaną zaplanuje wyjątkową chwilę, ale bardzo się przeliczy... Jego piękny gest zostanie odrzucony! Kasia nie przyjmie oświadczyn.

Napięta atmosfera po nieudanych zaręczynach u Kasi i Mariusza

Czyn Mariusza będzie miał widoczne konsekwencje. W 3202 odcinku "Barw szczęścia" Karpiuk nie będzie wiedział, jak ma się zachować. Dla Kasi zaistniała sytuacja też okaże się wyjątkowo żenująca. Mało tego, rolnik raczej nie ukryje faktu, iż bardzo zawiódł się wobec odmowy Kasi.

Napięta sytuacja odbije się także na Ksawciu. Już w 3201 odcinku "Barw szczęścia" Karpiuk opowie Ksaweremu o ludowych tradycjach. Zajmie czas chłopcu, a Kasi zrobi się coraz bardziej głupio. W powietrzu da radę wyczuć napiętą, naelektryzowaną atmosferę. Co z tego wyniknie? Dowiemy się niebawem.