Barwy szczęścia, odcinek 3200: Rozwód Kasi i Łukasza! To on przeprosi za wszystko w dniu rozprawy w sądzie – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3200 - środa, 28.05.2025, o godz. 20.05 w TVP

W serialu "Barwy szczęścia" Kasia zostanie prawdopodobnie całkowicie uniewinniona w związku ze śmiercią Kazimierza Szymańskiego (Jacek Grondowy). Pogodzi się z jego żoną Krystyną (Agata Pruchniewska), załamaną po aresztowaniu syna Leszka (Maciej Czerklański). Łukasz wrócił na stanowisko naczelnego w „Szoku”, na miejsce Błażeja Modrzyckiego (Piotr Ligienza). Ale to nie koniec zmian w ich życiu...

Rozwód Kasi i Łukasza coraz bliżej w serialu "Barwy szczęścia"

W serialu "Barwy szczęścia" Kasia i Łukasz otrzymali sądowe zawiadomienia o terminie ich rozprawy rozwodowej. Już od jakiegoś czasu żyją osobno. Górka jest związana z Mariuszem (Rafał Cieszyński), a Sadowski z Agnieszką (Katarzyna Tlałka).

Kasia i Łukasz rozwiedzeni w odcinku 3200. serialu "Barwy szczęścia"

W odcinku 3200. serialu "Barwy szczęścia" nadejdzie dzień rozwodu Sadowskich. I to Łukasz będzie bardzo przejęty jego nieodwracalnością, bardziej od znacznie spokojniejszej Kasi. Przeprosi ją za to, że ich małżeństwo poniosło fiasko. Górka go uspokoi i przypomni, że każde z nich ma już nowych partnerów i trzeba myśleć o przyszłości. On natomiast przyrzeknie jej, że zawsze będzie mogła liczyć na jego pomoc i wsparcie. I powie, że nie wyobrażał sobie dnia, w którym spotkają się w sądzie przeciwko sobie.

- Przecież nie jesteśmy tu przeciwko sobie – zaprzeczy Kasia.

Były mąż podziękuje jej za zgodę na rozwód za porozumieniem stron, bez orzekania o winie.

- W sumie... jak na rozwodzące się małżeństwo jesteśmy całkiem zgodni i nieźle się dogadujemy - stwierdzi.

Godzinę później Kasia i Łukasz będą już rozwiedzeni.

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl