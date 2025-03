Barwy szczęścia, odcinek 3163: Rozwód Kasi i Łukasza przesądzony! Ich syn będzie przerażony tym, co czeka Sadowskiego - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3158: Łukasz poleci do Celiny i poprosi ją o pomoc! Po tym, jak ją zostawił, teraz będzie błagał o wsparcie

Agnieszka i Łukasz na razie kochają się na odległość. Ale to ma się wkrótce zmienić. Sadowscy się rozwiodą...

Agnieszka postanowiła zamieszkać z Łukaszem w serialu "Barwy szczęścia"

W odcinku 3144. serialu "Barwy szczęścia" Agnieszka powiedziała Kasi, że poważnie myśli o związaniu się z Łukaszem i tym, by z nim razem zamieszkać. Jej dzieci mieszkają z jej byłym mężem w Londynie, Sadowski wrócił właśnie na stanowisko naczelnego w „Szoku”, a ona, jako księgowa, może pracować zdalnie. Najrozsądniej więc byłoby dla niej przenieść się do Warszawy. Zostawiłaby wtedy we Włocławku Czesława (Marian Jaskulski), który – jest tego pewna – nie zaakceptuje jej związku z Łukaszem, ponieważ będzie zdania, że małżeństwo Sadowskich rozpadło się przez nią.

Zbliża się rozwód Kasi i Łukasza w odcinku 3163. serialu "Barwy szczęścia"

W odcinku 3163. serialu "Barwy szczęścia" nadejdzie pora, by pożegnać się z przeszłością. Łukasz i Kasia otrzymają zawiadomienie z sądu o terminie ich rozprawy rozwodowej. Od tej chwili już oficjalnie ich drogi się rozejdą. Górka będzie z Mariuszem, a Sadowski z Agnieszką. Tyle że akurat o nich jako o parze wiedzą tylko oni sami i siostra. Niewtajemniczony Ksawery zacznie się zamartwiać, że teraz Łukasz – który wedle jego wiedzy jest sam – będzie bardzo samotny. Jego tata postanowi więc uczynić swój nowy związek oficjalnym podczas rodzinnego spotkania na Wszystkich Świętych.