Barwy szczęścia, odcinek 3144: Agnieszka wprowadzi się do Łukasza?! Porzuci dla niego ojca - ZDJĘCIA

W odcinku 3144. serialu "Barwy szczęścia" Agnieszka (Katarzyna Tlałka) umówi się z Kasią (Katarzyna Glinka), by jej powiedzieć o związku z Łukaszem (Michał Rolnicki), w końcu wciąż jej mężem... Górka zapewni ją, że nie ma nic przeciwko ich relacji. Ale będzie chciała wiedzieć, czy zamieszkają razem w Warszawie. Siostra jest gotowa na wyprowadzkę z Włocławka – to tylko kwestia czasu i nabrania pewności co do uczuć Sadowskiego.