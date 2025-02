Barwy szczęścia, odcinek 3130: Łukasz wyzna miłość Agnieszce! Nie zrewanżuje się tym samym – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3142: Wielki powrót Kasi do Brzezin. Dojdzie do konfrontacji z rodziną zabitego Szymańskiego

„Barwy szczęścia" odcinek 3130 - poniedziałek, 17.02.2025, o godz. 20.05 w TVP

Uczucie Łukasza do Agnieszki zaczęło się od podziwu dla niej, który przerodził się w fascynację. Udało się jej nawet namówić go do tańca. Przy niej Sadowski zrelaksował się i zamarzył o nowym związku.

W 3130 odcinku "Barw szczęścia" Łukasz powie Agnieszce, co do niej czuje

W 3130 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka, zanim wróci do Włocławka, zatrzyma się u Łukasza. Powie mu, że martwi się o nich oboje, o ich związek, ale on zapewni ją, że z Kasią łączy go już tylko Ksawery (Bartosz Gruchot). Jej siostra nie będzie przekonana, ale Sadowski powie:

- Nie kocham jej. Na początku nie było łatwo, to nie tajemnica, ale musiałem ten rozdział zamknąć, musiałem odkochać się. Inaczej nie ruszyłbym dalej.

- I co? Udało się to odkochanie?

- Oczywiście, że się udało. Wiem, że się udało. Sama Kasia mi w tym pomogła, nieświadomie. Zakochała się w Mariuszu, zobaczyłem, że jest naprawdę szczęśliwa. Tego samego zapragnąłem dla siebie. Nie skrzywdzę cię. Wiem, że jestem gotowy na nowy związek.

Agnieszka stwierdzi, nieprzekonana, że z Celiną (Orina Krajewska) mu nie wyszło i dowie się, że Łukasz się pośpieszył i uważa relację z Brońską za błąd.

- Ja naprawdę niczego nie ukrywam. Żadnych uczuć, do nikogo.

- To mi wystarczy.

- Ale mnie nie. Nie ukrywam uczuć, więc muszę ci powiedzieć. Chyba zaczynam się w tobie zakochiwać. Ale spokojnie, nie musisz się odwdzięczać tym samym.

I rzeczywiście, ze strony Agnieszki żadne wyznanie miłości nie padnie. Zwłaszcza że Sadowski doda, iż to co teraz czuje, może się przerodzić w coś większego. Może?! Czyli nie musi...

Związek na odległość Agnieszki i Łukasza w 3135 odcinku „Barw szczęścia"

W 3135 odcinku "Barw szczęścia" Agnieszka i Łukasz postanowią, że będą kontynuować swoją relację, ale na odległość. Czy ich uczucie przetrwa, czy – co z oczu, to z serca?