Barwy szczęścia, odcinek 3144: Marek zalamany zachowaniem Olgi. Nie podzieli jej rozbawienia skandalicznym artykułem - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3144 - piątek, 07.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Nowy biznes Olgi cieszy Marka, ale jednocześnie stawia przed nim wyzwania, jakim trudno mu sprostać. Prowadzenie agencji gwiazd wymaga od niej życia na świeczniku – brania udziału w imprezach, zażyłości z celebrytami, pracy właściwie na okrągło. Złoty nie radzi sobie zwłaszcza z tym, że większość gwiazd płci męskiej to osoby młode, dużo młodsze od niego… Dopiero co wyzbył się zazdrości o Bartosza, a zobaczy go ponownie na zdjęciu w Internecie z ukochaną w dwuznacznym ujęciu.

Podłamany Marek w 3144. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3144. odcinku serialu „Barwy szczęścia” Marek będzie miał rankiem pretensje do Olgi, że wróciła o czwartej rano z branżowej imprezy. Jeszcze większe, kiedy w Internecie zobaczy relację z niej z jej zdjęciem z Bartoszem wraz z podpisem sugerującym, że to nowa para showbiznesu. Olga za to będzie zachwycona, bo tekst to zamówiona przez nią „ustawka”, która wyszła jeszcze lepiej, niż się spodziewała:

- Jestem sensacją dnia!

- Nie, to jest skandal i powinniśmy zażądać sprostowania.

- Przestań! Przecież ten tekst w ogóle nie jest ważny.

- A dla mnie jest ważny. Nie chcę, żeby ludzie myśleli, że masz romans.

Marek będzie naprawdę wściekły, a zadowolenie Olgi tylko doleje oliwy do ognia…

Kiepskie zdrowie Marka w „Barwach szczęścia”

Marek nie jest w dobrej formie w serialu „Barwy szczęścia”. Ma problemy z sercem i potencją. Najważniejszy może jednak dotyczyć alzheimera, ponieważ w niektórych przypadkach to choroba dziedziczna, a stała się udziałem matki. Od lekarza Krystyny (Hanna Bieluszko) Złoty dowiedział się, że powinien sobie zrobić badania genetyczne w kierunku nosicielstwa. Przeżył wówczas szok. Powiedział wtedy bliskim, że nie chce żyć z wyrokiem zapadnięcia na nieuleczalne schorzenie.