Barwy szczęścia, odcinek 3110: Bezczelny Bartek zaszkodzi Oldze? Chłopak zagra jej na nosie - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3110 - poniedziałek, 20.01.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Olga prowadzi swoją agencję aktorską pewną ręką. Musi sobie radzić z różnymi indywidualnościami, jakie ma w swoim portfolio. Jedną z nich jest Bartek, początkujący aktor.

W 3110. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Marek pozna Bartka – podopiecznego Olgi

W 3110. odcinku "Barw szczęścia" Bartek zaprezentuje brak manier w kuchni Marka, w której będzie się czuł jak u siebie. A właściwie jak u byłej dziewczyny, która dopiero co wyrzuciła go z mieszkania. Olga wytłumaczy zaskoczonemu partnerowi, że Bartuś nie zacznie dnia bez prawdziwej kawy i że nocował u niej nie mając gdzie się podziać. Złotemu nie spodoba się to, że aspirujący aktor zachowuje się w cudzym domu nazbyt swobodnie – będzie buszował w lodówce i wyjmie z niej bezceremonialnie nieswoje jedzenie, by się nim uraczyć na śniadanie.

W 3110. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Bartek zacznie przystawiać się do Olgi

W 3110. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Olga jeszcze tego samego dnia wróci do mieszkania Marka, zapomniawszy telefonu. Marek nie będzie się na nią boczył za niespodziewaną wizytę Bartka rozumiejąc, że ukochana musi mocno się skupić na pracy, ponieważ dopiero rozkręca swoją agencję. Olga doceni jego zrozumienie:

- Dokładnie tak. Ale obiecuję, że to sobie odbijemy.

Bartek sprawi Oldze mnóstwo kłopotów. Zaprezentuje swoje wybujałe ego barykadując się w garderobie z zamiarem zbojkotowania swoich scen na planie. Nie będzie też chciał opuścić mieszkania Olgi. Do tego zagrozi jej relacji z Markiem, przystawiając się do niej!

(cytat za: Swiatseriali.interia.pl)