Barwy szczęścia, odcinek 3035. Henryk osaczy Madzię. Zacznie się niewinnie

Olga ostro skrytykuje Madzię w 3035. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3035. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Olga, właścicielka agencji aktorskiej, którą Madzia chciała olśnić, nie zostawi na jej stylizacjach suchej nitki. Madzia wyżali się Oliwce (Wiktoria Gąsiewska). Powie jej, że Olga wyrzuciła jej wszystkie propozycje do kosza! Niczego nie zaakceptowała. Przez to Madzia poczuła się jak amatorka. Oliwka pocieszy ją, że jeszcze nie straciła okazji do współpracy z Olgą i wciąż ma szansę.

Madzia zrobi przykrość Oliwce w 3035. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Zachwycona nowym kremem Oliwki, Madzia wyprosi u niej dwa opakowania. W zamian Zbrowska poprosi, by Madzia wspomniała o jej kosmetycznym biznesie Oldze. Ale jej prośba nie zostanie przychylnie przyjęta. Madzia odmówi i Oliwce zrobi się bardzo przykro.

Henryk zaproponuje Madzi kolację

Tego samego dnia Henryk przypomni sobie o byłej dziewczynie wnuka, która zrobiła na nim takie wrażenie podczas proszonej kolacji u Tomasza i Oliwki, że nie mógł pohamować swojego podniecenia i zaczął ściskać jej pośladki. Było to obrzydliwe i nie do zniesienia dla Madzi, która nikomu o tym nie powiedziała. Kiedy Madzia będzie rozpamiętywać spotkanie z Oliwką i swoją odmowę pomocy, Henryk zadzwoni i nieoczekiwanie zaproponuje jej wspólną kolację. Zacznie od lawiny komplementów:

- Cześć Madziu, właśnie rozmawiałem z właścicielem agencji. Zrobiłaś na wszystkich piorunujące wrażenie.

- Ale ja rozmawiałam tylko z Olgą.

- Tak, ale efekty twojej pracy widzieli wszyscy. Za mało się doceniasz. Ale na szczęście masz mnie, żeby docenić efekt twojej pracy.

- To naprawdę szczęście… - odpowie Madzia troszkę ironicznie.

- I to nie byle jakie. Zadbam o to, żebyś w siebie uwierzyła.

- Nie trzeba.

- A może byśmy to uczcili jakąś kolacją? - w tej chwili Madzia skrzywi się i będzie miała dość rozmowy:

- Niestety, dzisiaj mam plany. Innym razem – powie wymijająco. Ale Henryk odbierze to jak zachętę, by zaproponować posiłek w innym terminie:

- Trzymam cię za słowo.

Henryk na pewno nie zrezygnuje. Kiedy kolejne uderzenie?

„Barwy szczęścia" odcinek 3035 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2