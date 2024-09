Barwy szczęścia, odcinek 3035. Oliwka i Madzia splajtują? Olga im nie pomoże - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3036: Sofia przyzna się Cezaremu do kłamstwa o ojcu małego Czarka! Da dziecku swoje nazwisko - ZDJĘCIA

Olga wyleje kubeł zimnej wody na głowę Madzi w 3035. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3035. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Madzia spotka się z Olgą, właścicielką agencji aktorskiej i partnerką Marka (Marcin Perchuć), dla której przygotowała propozycje stylizacji dla jej podopiecznych:

- Miała pani okazję przejrzeć moje propozycje? - zapyta Madzia.

- Jeszcze nie, ale jestem pod wrażeniem szybkości, z jaką działasz.

Madzia zapewni Olgę, że zawsze pracuje na sto procent. Właścicielka agencji ostrzeże ją, że gwiazdy mają duże wymagania, a czerwony dywan nie wybacza wpadek – pierwsze potknięcie Madzi będzie zarazem jej ostatnim, bo na tym ich współpraca się skończy. Kiedy Olga w końcu przejrzy propozycje Banaś dla konkretnych gwiazd, będzie niezadowolona. Jedne uzna za zbyt odważne, inne za zachowawcze – niedopasowane do stylu, które preferują aktorki. Resztę z nich uzna za zupełnie nietrafione:

- Musisz zrobić lepszy research, zobaczyć, jak one się ubierają. Jaki styl lubią, czego unikają, potem połączyć to z tym, jak wyglądają. To nie będzie łatwe, ale wierzę, że dasz radę – zakończy spotkanie, którym Madzia będzie bardzo zawiedziona.

Madzia wyżali się Oliwce w 3035. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3035. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Madzia pójdzie się wyżalić Oliwce.

- Nie sądziłam, że wyrzuci wszystkie moje propozycje do kosza! Poczułam się jak amatorka. Nie zaakceptowała żadnej mojej stylizacji.

Oliwka uprzytomni Madzi, że jeszcze nie straciła okazji do pracy dla Olgi i wciąż ma szansę i powinna wziąć się do roboty.

Oliwka bardzo rozczaruje się Madzią w 3035. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

Oliwka powie Madzi, że poprzedniego dnia jedzenie do hotelu dostarczył Wiktor. Ale Banaś nie będzie pod wrażeniem nowiny. Uzna, że młody Kępski popracuje tak najwyżej dwa dni i powinna się związać z kimś starszym. Zachwycona nowym kremem Oliwki, Madzia wyprosi u niej dwa opakowania. W zamian Zbrowska poprosi, by Madzia wspomniała o jej kosmetycznym biznesie Oldze. Ale jej prośba nie zostanie przychylnie przyjęta. Madzia odmówi i Oliwce zrobi się bardzo przykro. Zbrowska też stara się wybić. Też jest jej ciężko… Czy przyjaciółki poróżnią się przez odmowę Madzi?

„Barwy szczęścia" odcinek 3035 - poniedziałek, 23.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2