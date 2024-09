Barwy szczęścia, odcinek 3038: Najpierw Krystyna, teraz Marek? Złoty wpędzi się w chorobę na własne życzenie

Barwy szczęścia, odcinek 3038: Zapał Dominiki i Sebastiana do adopcji dziecka szybko zmaleje. Nie wezmą do siebie 8-latki z domu dziecka?

Marek też zachoruje w nowym sezonie serialu „Barwy szczęścia”?

W 3038. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Olga (Dorota Łukasiewicz-Kwietniewska) zacznie się zamartwiać o zdrowie Marka (Marcin Perchuć). Znowu! Już w odcinku 3014. „Barw szczęścia” okazało się, że jego serce może być w złym stanie. Olga zauważyła pewne objawy, które mogłyby świadczyć o niedomaganiu Marka i próbowała go namówić na zrobienie badań, ale jego odpowiedzi były wówczas wymijające. Teraz partnerka Złotego odkryje, że bierze on leki na potencję. Kolejnym jego problemem jest prawdopodobieństwo nosicielstwa genu alzheimera. Złoty nie chce, by Olga dowiedziała się o tym ryzyku. Obawia się, że ukochana go wtedy zostawi.

Krystyna coraz bardziej chora w 3037. odcinku serialu „Barwy szczęścia”

W 3037. odcinku „Barw szczęścia” stanie się to, czego rodzina Krystyny (Hanna Bieluszko) najbardziej się obawiała. Matka Marka będzie w coraz gorszym stanie. Krzysztof (Jacek Kałucki) powie Markowi, że zdarza się już, że zapomina jego imię. To poważny, kolejny etap w rozwoju nieuleczalnej choroby Alzheimera.

Czy Marek też będzie cierpiał na chorobę Alzheimera w „Barwach szczęścia”?

Marek może być nosicielem genu alzheimera, ponieważ w niektórych przypadkach to choroba dziedziczna. Od lekarza Krystyny w odcinku 3015. Złoty dowiedział się, że powinien sobie zrobić badania genetyczne w kierunku nosicielstwa. Przeżył wówczas szok. Powiedział wtedy bliskim, że nie chce żyć z wyrokiem zapadnięcia na nieuleczalną chorobę.

„Barwy szczęścia" odcinek 3038 - czwartek, 26.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2