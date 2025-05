Barwy szczęścia, odcinek 3186: Żona Szymańskiego pogodzi się z Kasią. Tylko ona zrozumie, przez co przeszła załamana Krystyna – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3186 - czwartek, 08.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3185. odcinku serialu „Barwy szczęścia" starszy aspirant Majak (Łukasz Borkowski) aresztuje Leszka. Nie będzie wątpliwości – wykorzystanie luminolu pozwoli znaleźć ślady po zmytej krwi jego ojca. Próba ucieczki tylko upewni policję o winie młodego mężczyzny.

Leszek opowie o śmierci ojca w 3186. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3186. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Leszek złoży zeznania i opowie Majakowi o tym, co wydarzyło się w nocy, kiedy pijany ojciec wtoczył się do domu po wyjściu z lasu, gdzie nieopacznie potrąciła go Kasia, kiedy wygramolił się z rowu na ciemną drogę w lesie. I co nastąpiło rankiem, kiedy Kazimierz chciał go pobić za odmowę pójścia do sklepu i kupienia mu alkoholu. Śmierć ojca była przypadkowa, a poniewierany przez pijaka syn będzie miał przez niego zniszczone już całe życie. Będzie pamiętał tylko jedną pozytywną rzecz z nim związaną...

Pogodzenie się Kasi i Szymańskiej w 3186. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3186. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Kasia zdecyduje się na rozmowę z Szymańską. Wciąż będzie się obwiniać za wypadki tamtej nocy i dywagować, co by było, gdyby nie potrąciła jej męża. Przy herbacie Krystyna opowie o ostatnich chwilach życia Kazimierza.

- Głupio wyszło z panią – zdobędzie się na coś w rodzaju przeprosin. Zapyta o to, czy da się w areszcie wytrzymać i Górka przytaknie.

- Boję się o Leszka – przyzna załamana Szymańska.

Kasia obieca, że pomoże jej we wszystkim i zachęci do odwiedzin, jeśli Krystyna będzie chciała porozmawiać.