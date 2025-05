Barwy szczęścia, odcinek 3185: Dramat żony Szymańskiego. Straciła męża, straci i syna – ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3183: Do redakcji „Szoku” trafi tajemnicza paczka. Kornel domyśli się, że to bomba – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3185 - środa, 07.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Gehenna Kasi (Katarzyna Glinka) zbliża się do końca. Zły los odwróci się dzięki Ksaweremu (Bartosz Gruchot), który w 3184. odcinku serialu „Barwy szczęścia" usłyszy przechwałki pijanego Leszka Szymańskiego o tym, co zrobił ojcu. Kodur (Oskar Stoczyński) jednak nie będzie chciał uwierzyć dziecku.

Rewizja w domu Szymańskich w 3185. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

Majak postanowi porozmawiać z kumplem Leszka, Mateckim. Kolega Szymańskiego z początku nie będzie chciał współpracować, ale policjant powiadomi go w 3184. odcinku „Barw szczęścia”, jaka kara mu za to grozi. Matecki w końcu powie więc, że Leszek przyznał się, że wykończył ojca. W 3185. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Majak z technikami policyjnymi pojedzie do Szymańskich, by dokładnie przeszukać dom w kierunku śladów biologicznych. Znajdą krew Kazimierza Szymańskiego.

Szymańska będzie świadkiem aresztowania syna w 3185. odcinku serialu „Barwy szczęścia"

W 3185. odcinku serialu „Barwy szczęścia" starszy aspirant Majak i technicy sprawdzą luminolem ścianę, na którą rzekomo wylała się Leszkowi zupa. Znajdą ślady krwi.

- To moja krew, bo ja się niedawno skaleczyłam – zacznie kręcić Szymańska orientując się już, że to syn musiał zadać ojcu śmiertelny cios.

- No to nie ma się co denerwować. Analiza wykaże, że to pani krew, a nie męża – odpowie spokojnie Majak.

W tej chwili wpadnie do domu agresywny, jak zwykle, Leszek. Majak powie mu, że zabiera go na komendę na przesłuchanie. Szymański wpadnie wtedy na idiotyczny pomysł ucieczki. Zostanie natychmiast obezwładniony, a jego biedna matka wpadnie w rozpacz. Zostanie zupełnie sama...