Barwy szczęścia, odcinek 3183: Wanda wróci do siebie, a Tomasz wciąż będzie sam. Oliwka dalej będzie z nim pogrywać - ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3183 - poniedziałek, 05.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Już od kilku miesięcy Oliwka odmawia Tomaszowi powrotu do domu, choć on bardzo za nią tęskni. Potrzebuje jej, ale nie chce też zostawić na lodzie Wandy, którą się opiekuje po śmierci Henryka (Zbigniew Suszyński).

Stalowa Oliwka w serialu "Barwy szczęścia"

W serialu "Barwy szczęścia" Oliwka i Tomasz spotykają się w Hotelu Stańskich, bo nie mieszkają razem. Oliwka zatrzymała się u Madzi (Natalia Sierzputowska), a Tomek jeszcze do niedawna gościł u siebie matkę. Beztroska Zbrowska nie chce zrozumieć ukochanego i bawi ją spotykanie się od czasu do czasu, jak gdyby wrócili do okresu randkowania. Wygląda to tak, jakby wcale go jej nie brakowało.

W 3183. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Oliwka znowu rozczaruje Tomasza

W 3183. odcinku serialu „Barwy szczęścia" Tomasz będzie błagał Oliwkę o to, by się z nią zobaczyć.

- Wpadniesz wieczorem? Naprawdę cię potrzebuję – poprosi.

- Postaram się - odpowie Zbrowska, która nie jest przecież zawalona obowiązkami. Kilka miesięcy wcześniej rzuciła pracę w Hotelu Stańskich.

- A może już wrócisz?

- Tego nie mogę ci obiecać. Ale obiecuję, że przemyślę sprawę – odpowie Oliwka, ani trochę nie współczując Tomkowi jego samotności. Dziwny związek...