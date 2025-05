Barwy szczęścia, odcinek 3183: Rozstanie Kasi i Mariusza. Pojedzie na wieś sam – ZDJĘCIA

„Barwy szczęścia" odcinek 3183 - poniedziałek, 05.05.2025, o godz. 20.05 w TVP2

Ksawery wciąż martwi się, że Kasia będzie wróci do więzienia. Górka uprzedziła go, że będzie musiała ponieść karę za śmierć Szymańskiego.

Kasia odmówi Mariuszowi w 3183. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3183. odcinku serialu "Barwy szczęścia" Mariusz zaproponuje Kasi wyjazd do Brzezin. Musi wreszcie wziąć się za gospodarstwo. Ale ona stanowczo odmówi twierdząc, że nie ma ochoty narażać się na przykre komentarze sąsiadów bliższych i dalszych. Jego propozycja delektowania się na wsi ciszą i spokojem zostanie odrzucona.

- Może jednak pojedziemy na wieś? Ludzie i tak zawsze będą gadać. Chcesz być ich zakładniczką? - Karpiuk spróbuje przekonać Kasię jeszcze raz przed wyjściem.

- Nie chcę się narażać na takie nieprzyjemności, naprawdę. Sama moja obecność na wsi sprowokuje ludzi. Nie chcę tego – Górka znowu odmówi.

- Nie musimy z nikim dyskutować. W ogóle nie musimy z nikim utrzymywać tam kontaktu.

- Jestem tam skazana na ostracyzm, a tego nie chcę – Kasia utnie sprawę wyjazdu.

Kasia uratowana przed więzieniem przez Ksawerego w 3183. odcinku serialu "Barwy szczęścia"

W 3183. odcinku serialu "Barwy szczęścia” Ksawery z Kasią jednak pojadą do Brzezin, bo chłopiec będzie na to naciskał. Kiedy będzie czekał na mamę przed sklepem, usłyszy rozmowę podpitego Leszka Szymańskiego z jego kumplem Mateckim (Daniel Antoniewicz), z której będzie jasno wynikać, że to on zabił ojca. Chłopiec przytoczy Kasi i Mariuszowi jego słowa, że „rzucił ojcem o ścianę”. Dla Karpiuka będzie oczywiste, że jego ukochana jest niewinna. Od Mateckiego dowie się, że relacje w domu Szymańskich były złe i że dziwi się, że Leszek wytrzymał z ojcem Kazimierzem tak długo. Majak (Łukasz Borkowski) uzyska potwierdzenie Mateckiego, że u Szymańskich syn śmiertelnie pobił ojca.