Barwy szczęścia. Ola i Justin będą razem w nowym sezonie! Przy niej na dobre zapomni o Reginie? - ZDJĘCIA

Ola przyleci za Justinem aż do Polski w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

Tak jak informowaliśmy jako pierwsi w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach do Polski przyleci Ola! Piękna recepcjonistka z Sycylii, która starała się pocieszyć i uleczyć złamane serce Justina po Reginie tak łatwo się nie podda i postanowi zawalczyć o Skotnickiego, od którego za 1 razem otrzyma kosza, gdyż dla zakochanego biznesmena minie zdecydowanie za mało czasu po jego bolesnym rozstaniu z Czaplą, która ostatecznie wybrała nie jego, a męża Franka (Mateusz Banasiuk) i ich wspólne życie w Bydgoszczy!

Ale w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej ich relacja zmieni się o 180 stopni, gdy Ola przyleci za nim do Polski! I to nie tylko na chwilę, gdyż zostanie tam na dłużej! A to będzie mogło oznaczać 1!

Recepcjonistce z Sycylii w końcu uda się zdobyć Skotnickiego w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej!

A mianowicie, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Ola i Justin w końcu będą razem! Tym bardziej, że wskazują i na to relacje z planu samego serialu, jak i Michaliny Robakiewicz, która chętnie chwali się wspólnymi zdjęciami z Jasperem Sołtysiewiczem i to nie tylko z hotelu Stańskich, ale ostatnio także i "Feel Good", do którego biznesmen chętnie zagląda!

A zatem upór Oli popłaci, gdyż w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej uda jej się w końcu dotrzeć do serca Justina, który jak widać na zdjęciach chyba w końcu pogodzi się z rozstaniem z Reginą i w końcu o niej zapomni, otwierając się w ten sposób na nową miłość!

Ola i Justin będą razem nie tylko w życiu, ale i pracy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Ale czym po przylocie do Polski w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach będzie zajmować się Ola? Czy i ona dołączy do hotelu Stańskich, dzięki czemu będzie z Justinem nie tylko w życiu, ale i pracy? Tym bardziej, że nowa ukochana Skotnickiego chwaliła się także zdjęciami i z jego miejsca pracy, więc jest szansa na to, że w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej i tam znajdzie również zatrudnienie. Szczególnie, że po odejściu Reginy będzie 1 miejsce do obsadzenia! Czy i na tej płaszczyźnie zajmie je właśnie Ola? Tego dowiemy się już niebawem!