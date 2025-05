Barwy szczęścia. Zaskakujący powrót Oli w nowym sezonie! Przyleci za Justinem do Polski - ZDJĘCIA

Recepcjonistka Ola wróci z Sycylii do Polski w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach dojdzie do zaskakującego powrotu! I to dosłownie i w przenośni, gdyż z Sycylii do Polski zdecyduje się wrócić Ola - piękna recepcjonistka z hotelu, w którym wcześniej zatrzymali się Regina z Justinem. Tyle tylko, że ostatecznie to właśnie tam rozpadł się ich związek, gdy Skotnicki zrozumiał, że Czapla wciąż kocha Franka (Mateusz Banasiuk), który przyleciał za nimi aż na wyspę.

I choć wówczas małżonkowie wrócili wspólnie do Polski, to odrzucony Justin jeszcze został na miejscu, gdzie jego złamane serce próbowała wyleczyć właśnie Ola, której biznesmen od razu wpadł w oko! Tyle tylko, że wtedy okazało się to być niemożliwym, gdyż od rozstania z Czaplą minęło dla niego zbyt mało czasu. I wówczas Skotnicki dał dziewczynie kosza, nie zgodził się przenieść do niej na Sycylię i także wrócił z powrotem do Polski, ale w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej to ona przyleci do niego!

Ola zostanie w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej na dłużej!

W nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach Ola zjawi się w hotelu Stańskich, gdzie wciąż będzie pracował Justin! Michalina Robakiewicz pochwaliła się na swoim Instagramie zdjęciami z planu serialu, który także je udostępnił, zdradzając tym samym rąbka tajemnicy o jej powrocie, który nie będzie tylko na chwilę!

- A kto to wpadł w odwiedziny? 👋 Wygląda na to, że tym razem zostanie na dłużej! 🧳 Co o tym myślicie? 💬 #barwyszczęścia #najchętniejoglądanyserialcodzienny - spytała produkcja pod wspólnym zdjęciem Michaliny Robakiewicz, Jaspera Sołtysiewicza i Wiktorii Gąsiewskiej, która prywatnie jest związana z aktorem. Mimo iż jej Oliwka już nie pracuje z nim w hotelu!

- Ja jestem zdecydowanie za! 🫶🏼 - skomentowała sama zainteresowana, za czym zdecydowanie poszli też widzowie!

Oczywiście, post "Barw szczęścia" spotkał się z pozytywnym odzewem, w związku z czym produkcja poszła o krok dalej i zdradziła jeszcze więcej! Tyle tylko, że już pod wspólnym zdjęciem Michaliny Robakiewicz i Jaspera Sołtysiewicza, a więc Oli i Justina, dając jasno do zrozumienia, że piękna recepcjonistka zjawiła się nie bez powodu, gdyż jej drogi z biznesmen już z pewnością się skrzyżują! I to być może na 2 płaszczyznach - zawodowych i osobistych!

- Idzie nowe 🎬 #naplanie #chwila #barwyszczęścia - zapowiedziała produkcja pod ich wspólnym zdjęciem, co już tym bardziej spotkało się z radosnym odzewem ze strony fanów!

Ola zastąpi Justinowi Reginę i w sercu i w pracy w nowym sezonie "Barw szczęścia" po wakacjach?

Tym bardziej, że aktorka na swoim Instagramie zaczęła zdradzać coraz więcej szczegółów z nowego sezonu "Barw szczęścia" po wakacjach, na których widzimy ją elegancko ubraną przy fortepianie w hotelu Stańskich, które wcześniej "należało" do Reginy! Ale po jej wyjeździe z mężem i synkiem (Władek Domański) do Bydgoszczy zostało puste!

Czyżby i tutaj jej miejsce zajęła właśnie Ola? Czyżby piękna recepcjonistka z Sycylii miała więcej talentów i w nowym sezonie "Barw szczęścia" po przerwie wakacyjnej tym skutecznie wkupiła się w łaski Justina i zajęła miejsce Czapli nie tylko w jego sercu, ale i w pracy przy fortepianie? A może Ola sprawdzi się tam w zupełnie innej roli? Tego dowiemy się już za 3 miesiące!

