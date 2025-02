Barwy szczęścia, odcinek 3147: Justin zerwie z Reginą! Rozstaną się we Włoszech i wróci z Frankiem do Polski

Barwy szczęścia, odcinek 3143: Kasia ledwo wróci do Brzezin, a już spadną na nią szokujące wieści! Wreszcie Łukasz jej to powie

"Barwy szczęścia" odcinek 3147 – środa, 12.03.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3147 odcinku "Barw szczęścia" nastąpi koniec związku Justina z Reginą! Zakochani od początku nie mieli łatwo, bo Franek nie mógł pogodzić się z myślą straty rodziny. Mimo że sam doprowadził do kiepskich wydarzeń w relacji z Reginą, nie chciał patrzeć na rozwój nowego uczucia Czapli z Justinem. Sytuacja całkowicie wymknie się spod kontroli, bo strażak tylko nakręci się w kolejnych wymysłach uprzykrzania Skotnickiemu życia. Największą przesadą będzie polecenie do Włoch, gdzie zakochana para poleci wypoczywać i jeszcze bardziej się do siebie zbliżyć. Przez Franka dojdzie do rozstania!

Rozstanie Reginy i Justina. Skotnicki zerwie z Czaplą

Zdradzamy, że do rozstania Justina z Reginą dojdzie z inicjatywy Skotnickiego. Nie zniesie dłużej przykrych sytuacji ze strony nieustępliwego rywala. Urlop we Włoszech miałby być scaleniem uczucia pianistki z Justinem, a będzie wręcz odwrotnie. Głównie dlatego, że cwany Franek wręcz pieniądze pewnej Włoszce, by poderwała przystojnego Skotnickiego. Regina miałaby uwierzyć, że chłopak nie traktuje jej poważnie. Strażak nie przewidzi, że rywal zaobserwuje scenę przekazywania kobiecie pieniędzy...

Już w 3147 odcinku "Barw szczęścia" Justin postanowi zniknąć z życia ukochanej. Nie zrobi afery, nie będzie krzyków i płaczu. Skotnicki nie wytrzyma działań Franka, dlatego po cichu zniknie z życia Czapli. Zostawi pożegnalny list do ukochanej i odetnie się od dalszej znajomości. Franek zatriumfuje, bo Czapla wróci z nim do Polski...

Regina wróci do Franka, a Justin się podda

Zdradzamy, że w kolejnych odcinkach "Barw szczęścia" Regina faktycznie wróci do męża. On będzie zadowolony i dumny z siebie, ale ona wciąż nie przestanie myśleć o Justinie. Czy sytuacja jest jeszcze do uratowania? Strażak dopnie swego, ale to jeszcze nie oznacza, że da się przywrócić dawne czasy...