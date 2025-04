Barwy szczęścia, odcinek 3177: Urodziny małego Czarka przerodzą się w tragedię! Rawiczowa będzie zmuszona pożegnać się z wnukiem - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3161: Podstępny Andrzej przechytrzy Józefinę? Wykupi zadłużony dworek należący do jego rodziny, ale dopiero jak podpisze intercyzę! - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3176: Szczepan przyzna się Gabrysi do kryminalnej przeszłości! Nie będzie spodziewał się takiej reakcji - ZDJĘCIA

Barwy szczęścia, odcinek 3173: Józefina wzgardzi suknią ślubną od Asi. To poniżej jej standardów

"Barwy szczęścia" odcinek 3177 - czwartek, 24.04.2025, o godz. 20.05 w TVP2

W 3177 odcinku serialu "Barwy szczęścia" urodzinowa impreza w stadninie okaże się idealną okazją do rodzinnego ogłoszenia dramatycznej decyzji. Sofia, przy wszystkich, wyzna, że planuje wyjechać do Anglii i zabrać ze sobą Czarka. Powie to na głos, bez cienia skruchy. Nikt z bliskich nie będzie w stanie zareagować natychmiast, bo wiadomość ich kompletnie sparaliżuje...

Sofia w 3177 odcinku "Barw szczęścia" rzuci bombę na urodzinach Czarka

To miały być spokojne urodziny w gronie najbliższych. Rawiczowa zadba o każdy szczegół przyjęcia - balony, tort, konie, a to wszystko dla ukochanego wnuka. Tymczasem zamiast świętowania będą łzy, krzyki i błagania, żeby Sofia się opamiętała. Nikt nie spodziewa się, że impreza skończy się takim dramatem. W 3177 odcinku serialu "Barwy szczęścia" nastąpi punkt zwrotny, którego nie będzie się dało cofnąć...

Rawiczowa w 3177 odcinku "Barw szczęścia" nie da za wygraną!

Gdy tylko szok minie, Rawiczowa zareaguje tak, jak zawsze czyli z pełną mocą. W 3177 odcinku serialu "Barwy szczęścia" nie dopuści do tego, żeby Sofia tak po prostu spakowała się i zniknęła z Czarkiem. Nie wyobraża sobie życia bez wnuka, który jest jej całym światem. Ruszy więc do ataku i w pierwszej chwili zrobi wszystko, by zatrzymać dziecko w Polsce.

Sofia w 3177 odcinku serialu "Barwy szczęścia" nie da się złamać szantażem emocjonalnym. Będzie przekonana, że wie, co dla syna najlepsze, i nie zawaha się stanąć do walki nawet z tak potężną przeciwniczką jak Rawiczowa. Ich konflikt osiągnie apogeum, a wszyscy, którzy znajdą się pomiędzy nimi, będą musieli opowiedzieć się po jednej ze stron.