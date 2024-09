Barwy szczęścia, odcinek 3036: Sofia przyzna się Cezaremu do kłamstwa o ojcu małego Czarka! Da dziecku swoje nazwisko - ZDJĘCIA

"Barwy szczęścia" odcinek 3036 - wtorek, 24.09.2024, o godz. 20.05 w TVP2

Dziecko Sofii i Cezarego w 3036 odcinku "Barw szczęścia" połączy ją na zawsze z rodziną Rawiczów, bo Józefina (Elżbieta Jarosik) postara się o to, by jej wnukowi niczego nie zabrakło. Chociaż Cezary planuje ślub z Natalią (Maria Dejmek), to z nią chce założyć rodzinę, stał się zastępczym ojcem dla jej córki Lei (Lena Sobota), dla Rawiczowej teraz najważniejszy będzie prawowity wnuk! Dlatego zadba, by Sofia i mały Czarek mieli należne miejsce w rodzinie.

Sofia z synem w 3036 odcinku "Barw szczęścia" w rezydencji Józefiny Rawiczowej

Nie dość, że w 3036 odcinku "Barw szczęścia" matka Cezarego sprowadzi Sofię z synem do swojej rezydencji, ustali warunki ponownego zatrudnienia jej na stanowisku weterynarza w stadninie Rawiczów, to jeszcze zacznie kusić kobietę wspólnym mieszkanie w eleganckim domu. Na razie Sofia nie zgodzi się na przeprowadzkę do willi Józefiny, bo nadal trudno będzie zaufać niedoszłej teściowej, która wciągnęła ją w swój spisek, posłużyła się nią, by zniszczyć związek Natalii i Cezarego.

Cezary uzna małego Czarka za swojego syna

Biznesowy układ Sofii z Józefiną w 3036 odcinku "Barw szczęścia" to jedno, ale Cezary także będzie musiał załatwić ze swoją była najważniejszą kwestię - uznanie ojcostwa Czarka. Dawnych kochanków czeka poważna rozmowa. Już po tym jak Cezary wróci do Indii do Natalii. Z ust Rawicza najpierw padną podziękowania dla Sofii.

Barwy szczęścia. Nie będzie ślubu Natalii i Cezarego! Spełnią się czarne wizje Małgorzaty?

- Nie rozumiem Czarek, za co ty mi dziękujesz? - Za to, że przyznałaś, że to mój syn... - Skąd to wiesz? - Mama mi powiedziała. Nawet wysłała mi... Zresztą nieważne. Dlaczego mi nie powiedziałaś jak się ostatnio widzieliśmy? - Bo nie chciałam, żebyś wiedział. Po tym wszystkim, co się stało, nie chciałam ci już bardziej komplikować życia. Postanowiłam, że wychowam Czarka sama... - Sofia wreszcie w 3036 odcinku "Barw szczęścia" przyzna się do kłamstwa w sprawie ojca swojego syna.

Po tym wyznaniu Cezary w 3036 odcinku "Barw szczęścia" nie będzie mógł postąpić inaczej. - Posłuchaj, chciałbym to załatwić to formalnie. Chcę, żeby mój syn nosił moje nazwisko...

- No dobrze, to załatwiły to wszystko, jak przyjedziesz następnym razem...

Cezary w 3036 odcinku "Barw szczęścia" dowie się o układzie Sofii z jego matką

- A gdzie ty jesteś? U nas? U mamy? - Rawicz w 3036 odcinku "Barw szczęścia" zacznie dociekać skąd Sofia wzięła się w domu Józefiny. W tej sytuacji Sofia wyłoży na stół wszystkie karty, ustalenia z Rawiczową, która pod nieobecność syna przejęła kontrolę nad życiem jego dziecka i niedoszłej żony.

- Tak, twoja mama zaproponowała mi pracę, a ja potrzebuję pieniędzy. A poza tym chcę zostać w zawodzie. Nikt inny nie chciał mnie zatrudnić. Poza tym twoja mama obiecała, że w tym czasie będzie zajmowała się Czarkiem... - wyjaśni Sofia.