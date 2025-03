Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 952: Aleś zostawi Igę?! Dowie się o jej romansie z żonatym kochankiem

W 952 odcinku "Na dobre i na złe" do szpitala w Leśnej Górze trafi 8-letnia Basia Kostrzewa (Helena Sobańska), córka dziennikarza Huberta (Mateusz Czwartosz), z którym wcześniej romansowała Iga (Anna Szymańczyk). I choć Kaczorowska za wszelką cenę spróbuje to ukryć przed Alesiem (Pawła Małaszyński), to niestety jej się to nie uda, a wszystko za sprawą żony byłego kochanka! W 952 odcinku "Na dobre i na złe" Justyna (Małgorzata Patryn-Gurłacz) publicznie oskarży lekarkę o rozbicie rodziny, czego świadkiem stanie się Zagajewski! I wówczas Iga już będzie musiała powiedzieć mu prawdę. Czy wtedy Aleś ją zostawi? Koniecznie poznaj szczegóły!