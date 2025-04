Na dobre i na złe, odcinek 954: Blanka w ciąży wróci do Leśnej Góry! Kłamała, że straciła dziecko - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 954 "Zawsze przy tobie" - środa, 23.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Blanka w ciąży wróci do "Na dobre i na złe" w 954 odcinku i stanie się jasne, że to, co powiedziała Mario podczas ich pożegnania w lesie to było kłamstwo. Przypomnijmy, że tuż po tym jak gangster Sergia porwał Blankę, uwięził ją w swojej rezydencji, by zwabić tam Milewskiego, małżonkowie musieli się rozstać. Po odzyskaniu wolności Blanka ostatecznie zostawiła męża. Na pożegnanie wyznała mu, że straciła ich dziecko. Ale już wtedy wydawało się, że to nieprawda.

Dlaczego ciężarna Blanka wróci nagle do Leśnej Góry w 954 odcinku "Na dobre i na złe"?

Od tych wydarzeń w "Na dobre i na złe" w 954 odcinku miną już ponad trzy miesiące! Ciężarna Blanka z widocznym już brzuszkiem przyleci nagle do Polski z Hiszpanii, gdzie spędziła ostatnie tygodnie po rozstaniu z Mario. Będzie zaniepokojona wynikami swoich ciążowych badań, więc uzna, że przyjaciele ze szpitala w Leśnej Górze jej pomogą.

Radwan zajmie się Blanką w ciąży w 954 odcinku "Na dobre i na złe", bo Mario nie będzie wiedział o dziecku

Lekarzem Blanki w 954 odcinku "Na dobre i na złe" zostanie jej dawny ukochany, Krzysztof Radwan (Mateusz Damięcki), który specjalnie dla niej wróci z Czech. Ale wszyscy, którzy śledzą losy Blanki i Radwana doskonale wiedzą, że ich ponownie spotkanie po tak długiej rozłące nie może się obejść bez emocji. Jak zareaguje Krzysztof na wieść, że Blanka urodzi dziecko Mario? Czy właśnie jemu przyzna się, dlaczego okłamała męża i czy zamierza powiedzieć Milewskiemu prawdę, że jednak jest w ciąży?

Blanka i Radwan znów razem od 954 odcinka "Na dobre i na złe"

Przed Blanką w 954 odcinku "Na dobre i na złe" trudne decyzje, nie tylko ze względu na nienarodzone dziecko! Lekarka będzie musiała postanowić, co dalej z jej pracą w szpitalu w Leśnej Górze po porodzie. Zrezygnuje w końcu z chirurgii i postanowi zmienić specjalizację na ginekologię i położnictwo. A to oznacza, że znów będzie pracowała z Radwanem.

