Na dobre i na złe. Pola Gonciarz pierwszy raz o odejściu z serialu! Wiemy, co się stanie z Blanką

Blanka z "Na dobre i na złe" zostanie porwana w ostatnim odcinku serialu w tym roku, a Pola Gonciarz pytana o odejście z obsady zasiała ziarno niepewności. Nie jest już tajemnicą, że porwanie ciężarnej Blanki przed jej wyjazdem do Hiszpanii do Mario (Marcin Korcz) to będzie tylko część planu gangstera Sergia (Mateusz Kaczmarek), który chce zabić Milewskiego. Co się stanie z uprowadzoną Blanką w ciąży po 938 odcinku "Na dobre i na złe"? Czy Pola Gonciarz zniknie na dłużej z Leśnej Góry, a może odejdzie na zawsze?