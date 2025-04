Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 952: Były kochanek Igi i żona Alesia zawiążą spisek? Podejdzie Helenę, by dorwać Zagajewskiego - ZDJĘCIA

W 952 odcinku "Na dobre i na złe" dojdzie do dziwnej zamiany partnerów. Helena (Anna Jarosik) da się nabrać na sztuczki byłego kochanka Igi Kaczorowskiej (Anna Szymańczyk). Specjalnie wypisze się ze szpitala, nawet mimo stanowczego sprzeciwu Barta (Piotr Głowacki). Wszystko po to, by iść na wywiad do Rafała (Mateusz Czwartosz) i odnieść się na temat sytuacji w swojej ojczyźnie. W 952 odcinku "Na dobre i na złe" żona Alesia (Paweł Małaszyński) nie przewidzi, że dziennikarz prowadzi pewną grę.