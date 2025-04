Na dobre i na złe, odcinek 954: Przyśpieszony powrót Radwana z Czech! Będzie w końcu z Blanką? Powie mu, że z Mario już koniec - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 954 - środa, 23.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 954 odcinku "Na dobre i na złe" Krzysztof wreszcie wróci z delegacji do Czech, gdzie wysłało go samo Ministerstwo Zdrowia. I choć Radwan wcale nie chciał tam jechać, tym bardziej, że przecież i Leśna Góra miała swojego czeskiego przedstawiciela, który mógł się tam wybrać za niego, to jednak Agata (Emila Komarnicka) nie pozostawiła mu wyboru, iż była to i ogromna szansa dla ich szpitala.

I w efekcie ginekolog zniknął, zostawiając ukochaną Blankę, ale już w 954 odcinku "Na dobre i na złe" wróci i to właśnie na jej specjalną prośbę. Ale oczywiście nikomu się do tego nie przyzna!

Szybki powrót Radwana zaskoczy Homolkę w 954 odcinku "Na dobre i na złe"!

A zwłaszcza Homolce, którego widok Radwana w 954 odcinku "Na dobre i na złe" mocno zdziwi. I nic dziwnego, gdyż jak podaje swiatseriali.interia.pl Krzysztof miał pierwotnie wrócić później, ale jednak zawita do Leśnej Góry nieco wcześniej! I oczywiście Waszka będzie zastanawiać, czemu! Ale jednak nie wyciągnie od przyjaciela prawdziwego powodu jego decyzji!

- Ty?! Tutaj? - zdziwi się Vaszek.

- Też się cieszę, że cię widzę - powita go Krzysztof.

- Przecież miałeś być za trzy tygodnie! - przypomni mu Homolka.

- Musiałem to przyspieszyć - wyzna tajemniczo Radwan, a gdy przyjaciel w 954 odcinku "Na dobre i na złe" zacznie drążyć, to w odpowiedzi usłyszy tylko - Sprawy osobiste...

Krzysztof wróci tylko dla Blanki w 954 odcinku "Na dobre i na złe"!

Jednak prawdziwy powód przyśpieszonego powrotu Radwana do Leśnej Góry w 954 odcinku "Na dobre i na złe" szybko wyjdzie na jaw, gdy w szpitalu zjawi się i ciężarna Blanka, której ostatnie wyniki nie wyjdą najlepiej. I choć oczywiście Milewska mogłaby skorzystać z pomocy wciąż będącego na miejscu Homolki, to jednak ostatecznie zdecyduje się ona na Krzysztofa, co już stanie się przyczynkiem do plotek wścibskiego Tomaszka (Antoni Sałaj)!

Ale z 1 w 954 odcinku "Na dobre i na złe" Jacyno będzie miał rację, gdyż żona Mario nie bez powodu postawi na swojego dawnego ukochanego! A to dlatego, że z mężem już nic nie będzie jej łączyć, co Blanka da mu jasno do zrozumienia. Ale czy Radwan to wykorzysta i zakochani w końcu będą razem? Tego dowiemy się już niebawem!

- Patrzyłem w te wyniki, które mi przysłałaś... Przede wszystkim trzeba powtórzyć badania, zanim zaczniemy się martwić - spróbuje uspokoić ją Krzysztof.

- Muszę być pewna, że wszystko jest w porządku. Mogę liczyć tylko na siebie i... - zacznie odpowiadać Blanka, ale już wszystko wiedzący Radwan nawet nie pozwoli jej dokończyć - Ej, bez przesady!... Zrobimy tak, położę cię w szpitalu, powtórzymy wszystkie badania i dopiero wtedy zaczniemy wyciągać wnioski...