Na dobre i na złe, odcinek 954: Ciąża Blanki wywoła lawinę plotek! To on zacznie pytać, kto jest ojcem dziecka - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 954 "Zawsze przy tobie" - środa, 23.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Ciąża Blanki w 954 odcinku "Na dobre i na złe" będzie sporą sensacją w Leśnej Górze! Po kilku miesiącach od odejścia ze szpitala Milewska wróci z widocznym ciążowym brzuszkiem i zacznie odliczać dni do porodu. W momencie, gdy Blankę odbierze z lotniska Stefan Tretter (Piotr Garlicki) wyjdzie na jaw, że ostatnie tygodnie spędziła w USA u swojej matki Wiktorii Consalidy (Katarzyna Dąbrowska), która właśnie tam się przeniosła z Hiszpanii z całą rodziną.

Ciąża Blanki zagrożona w 954 odcinku "Na dobre i na złe"?

Powrót ciężarnej Blanki do Leśnej Góry w 954 odcinku "Na dobre i na złe" będzie związany z niepokojącymi wynikami badań. W dniu, w którym Blanka wróci w szpitalu pojawi się też Krzysztof Radwan (Mateusz Damięcki), który skróci pobyt w czeskiej Pradze ze względu na "sprawy osobiste". To właśnie Radwan zajmie się Blanką, która będzie drżała ze strachu o życie nienarodzonego dziecka.

Jacyno rozpuści plotki o ciąży Blanki w 954 odcinku "Na dobre i na złe"

Niemal cały szpital w 954 odcinku "Na dobre i na złe" zacznie mówić o Blance, a plotki o jej ciąży będzie rozsiewał Tomasz Jacyno (Antoni Sałaj), który jak podaje światseriali.interia.pl wprost zapyta przyszłą mamę, który to miesiąc. Nie usłyszy jednak odpowiedzi, a kiedy Blanka wyjdzie z pokoju lekarzy Jacyno zacznie głośno się zastanawiać, czyje to dziecko.

- Na pewno nie twoje! - skomentuje złośliwie Gloria (Aleksandra Grabowska). - Ten jej mąż już dawno nie żyje... Tadek, ty pamiętasz, kiedy? - nie odpuści Jacyno, który uzna, że Tadek Borucki (Marcin Urbanke) wie coś więcej na ten temat. - Co cię to obchodzi?! - zdenerwuje się Gloria.

- Ale z was hipokryci! Skręca was ciekawość, tylko udajecie takich dyskretnych! Gloria, podpytaj ją, który to tydzień - nie da za wygraną Tomasz. - Jeśli to nie jego, to szybko się pocieszyła, nie? - rzuci z pogardą w głosie