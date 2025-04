Na dobre i na złe, odcinek 954: Ciąża Blanki zagrożona! Radwan przyjedzie z Czech, by uratować jej dziecko! - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe, odcinek 951: Kinga zakocha się w Falkowiczu? Po tym, co usłyszy od wróżki spojrzy na niego inaczej - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 954 "Zawsze przy tobie" - środa, 23.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Blanka, która po bolesnym rozstaniu z Mario (Marcin Korcz) wyjechała z kraju, zaskoczy wszystkich swoim nagłym powrotem. W 954 odcinku "Na dobre i na złe" młoda lekarka zjawi się niespodziewanie w Leśnej Górze, wyraźnie zaniepokojona i blada jak ściana. Blanka po trzech miesiącach nieobecności niespodziewanie wróci do Leśnej Góry, a jej powrót przyniesie szokujące rewelacje. Okazuje się, że kobieta jest w ciąży i bezczelnie okłamała Mario, twierdząc, że straciła ich dziecko.

Blanka wróci do Leśnej Góry w 954 odcinku "Na dobre i na złe"

Przypomnijmy, że Blanka po wydarzeniach z Sergio (Mateusz Kaczmarek) zniknęła z życia Mario i wyjechała do Hiszpanii. To właśnie tam musiała zmierzyć się z trudami ciąży i samotnością. Jednak w 954 odcinku "Na dobre i na złe" zdecyduje się wrócić do Polski i nie poinformuje jednak nikogo, zjawiając się nagle w Leśnej Górze. Widok jej ciążowego brzuszka zaskoczy wszystkich, lecz przyjazd okaże się konieczny. Blanka zaniepokojona wynikami badań ciążowych, postanowi szukać pomocy u zaufanych lekarzy w Polsce.​..

Ciąża Blanki będzie zagrożona w 954 odcinku "Na dobre i na złe"

Blanka, mimo młodego wieku, zda sobie sprawę z powagi sytuacji. Jej ciąża będzie zagrożona, a niepokojące wyniki badań skłonią ją do podjęcia szybkich decyzji. W 954 odcinku "Na dobre i na złe" zdecyduje się wrócić do kraju, mając nadzieję, że specjaliści z Leśnej Góry pomogą jej w tej trudnej sytuacji.

Radwan, ordynator ginekologii, od pewnego czasu przebywał w Czechach na delegacji z ramienia Ministerstwa Zdrowia. Jednak wieść o problemach zdrowotnych Blanki skłoni go do natychmiastowego powrotu. W 954 odcinku "Na dobre i na złe" lekarz pojawi się w Leśnej Górze, by osobiście zająć się przypadkiem Blanki. Ich relacja, pełna niewypowiedzianych uczuć i niedokończonych rozmów, ponownie stanie się przedmiotem zainteresowania personelu szpitala.​

Spotkanie Blanki i Radwana w 954 odcinku "Na dobre i na złe"

Kiedy Blanka i Krzysztof spotkają się po długiej rozłące, emocje sięgną zenitu. Radwan, widząc ukochaną w tak trudnej sytuacji, poczuje się zobowiązany do pomocy. Blanka, z kolei, będzie wdzięczna za jego wsparcie, choć jednocześnie będzie się obawiała o zdrowie swojego nienarodzonego dziecka. Czy młoda lekarka donosi ciążę i urodzi zdrowe dziecko? Dowiemy się niebawem!