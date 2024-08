Na dobre i na złe

Na dobre i na złe. Blanka wyzna Radwanowi miłość na oczach Mario! Zostawi dla niego męża? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Blanka (Pola Gonciarz) i Radwan (Mateusz Damięcki) znów mocno się do siebie zbliżą. A wszystko za sprawą sfingowanej śmierci Mario (Marcin Korcz), po której Krzysiek jako jeden z pierwszych pobiegnie do ukochanej z kondolencjami, oferując mu przy tym swoje wsparcie. I nie będzie ono jednorazowe, gdyż w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Radwan w końcu postanowi pójść za ciosem i zjawi się u Blanki, która ponownie wyzna mu miłość i to jeszcze na oczach swojego męża! Czy wymieni go na Krzyśka? Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to w ZWIASTUN-ie i naszej GALERII ZDJĘĆ!