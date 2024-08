Nowa Blanka w Na dobre i na złe. Tak teraz będzie wyglądać Pola Gonciarz - ZDJĘCIA

Kolejna metamorfoza Blanki z "Na dobre i na złe"! Jak teraz będzie wyglądać?

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Blanka wróci z zupełnie inną twarzą! Dokładnie tak samo jak blisko 3 lata temu, gdy zdecydowała się ściąć swoje piękne długie i ciemne włosy i postawiła na zdecydowanie krótszą fryzurę, czym kompletnie zaskoczyła wszystkich. I choć Milewska już przyzwyczaiła widzów do swojej nowej fryzury, to w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej zaskoczy ich ponownie! Wszystko przez to, że aktorka zdecydowała się na kolejną zmianę w swojej fryzurze! Ale spokojnie, nie przycięła swoich włosów jeszcze krócej tylko postawiła na zmianę koloru i przefarbowała się na blond, co podzieliło jej fanów!

- Ładnemu to jednak we wszystkim ładnie 😍❤️;

- Chyba w ciemnych cie bardziej widziałam 😃 może przyzwyczajenie 😍;

- Pasuje kolor 😍.

Kiedy Milewska pojawi się w nowej fryzurze w "Na dobre i na złe"?

Jeszcze nie wiadomo, kiedy Blanka zadebiutuje w nowej fryzurze w "Na dobre i na złe", ale z pewnością nie stanie się to tak od razu! A to dlatego, że aktorka zdecydowała się na swoją metamorfozę dość niedawno, w czasie przerwy od pracy na planie uwielbianego serialu TVP2, a to oznacza, że we wcześniejszych odcinkach, które widzowie zobaczą już po wakacjach Milewska będzie występować jeszcze w starych włosach. Jednak aktorzy już wrócili na plan i kręcą sceny do kolejnych odcinków "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej, na których już widzimy Blankę w nowej fryzurze. Ale należy pamiętać, że są one nagrywane ze sporym wyprzedzeniem!

Co wydarzy się w życiu Blanki w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej?

Ale nie będą to jedyne zmiany u Blanki w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach! A to dlatego, że w życiu Milewskiej sporo się wydarzy i to już nawet w pierwszym 923 odcinku, gdy Halinka (Joanna Jarmołowicz) przekaże jej tragiczną wiadomość o śmierci Mario (Marcin Korcz), który rzekomo spali się wraz ze swoim autem, gdy będzie uciekał przed gangsterem Sergiuszem (Mateusz Kaczmarek). I choć w pierwszej chwili lekarka nie uwierzy, że jej mąż nie żyje, to wizyta u patologa nie pozostawi jej złudzeń. Wówczas Blanka pogrąży się smutki i w rozpaczy, a w trudnym czasie będzie mogła liczyć na wsparcie dawnego ukochanego Krzysztofa Radwana (Mateusz Damięcki). Jednak w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej nie tylko on zakręci się obok osamotnionej Milewskiej, gdyż zrobi to także Poznański, któremu także żona Mario wpadła w oko! Co z tego wyniknie? Przekonamy się już niebawem!