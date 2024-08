Na dobre i na złe. Sergio zdobędzie Blankę po śmierci Mario? Bandyta nie odpuści. Nie uwierzy, że Milewski zginął

Rzekoma śmierć Mario to sposób na wolność?

Nowy sezon "Na dobre i na złe" rozpocznie się od dramatu w życiu Consalidy. Już wiadomo, że do lekarki dotrą tragiczne wieści o śmierci męża, który skrywa sporo tajemnic. Początkowo rozpęta się żałoba, a Blanka odczuje wsparcie od bliskich i pracowników Leśnej Góry. W pewnym momencie jednak, niektórzy zwrócą uwagę na fakt, iż Consalida nie wygląda już na aż tak pogrążoną w smutku i cierpieniu... Mało tego, od jakiegoś czasu pojawiają się poważne domysły na temat tego, czy Milewski faktycznie zginie? Sfingowana śmierć miałaby na celu uwolnić mężczyznę od ścigania ze strony gangsterów.

Sergio wróci po Blankę

Na oficjalnym profilu aktora Mateusza Kaczmarka pojawiło się zdjęcie z planu "Na dobre i na złe". To właśnie on wciela się w postać Sergia, niebezpiecznego wroga Milewskiego. Wiele wskazuje na to, iż rywal nie uwierzy w śmierć Maria. Czy zjawi się u boku Blanki, by odkryć prawdę o sfingowanej śmierci? A może chodzi o coś jeszcze...?

Sergio "odbije" Blankę Milewskiemu?

Fani "Na dobre i na złe" od razu zabawili się w spekulacja na temat tego, co wydarzy się w kolejnych odcinkach serialu. Czy przystojny Sergio, który już w poprzednim sezonie "Na dobre i na złe" czarował lekarkę, zdoła zdobyć jej serce?

- Może nowy shipp? Sergio i Blanka? 😂 - czytamy komentarz pod postem aktora.

- Co Sergio robi u blanki? - padło pytanie, a serialowy Sergio pospieszył z odpowiedzią.

- też się nad tym zastanawiam! - odpisał aktor.

Czy to możliwe, żeby między Poznańskim a Consalidą pojawiły się uczucia? Nowy sezon "Na dobre i na złe" z pewnością zawiera sporo szokujących zwrotów akcji.