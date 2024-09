Na dobre i na złe, odcinek 923: Blanka dowie się o śmierci Mario z internetu! Nie będzie chciała już żyć - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 923 po wakacjach - środa, 4.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Śmierć Mario w 923 odcinku "Na dobre i na złe" nowego sezonu spadnie na Blankę w najmniej spodziewanym momencie! Dopiero co małżonkowie zaczną snuć wspólne plany na przyszłość. Podejmą decyzję, że opuszczą Leśną Górę, wyjadą z Polski, by zacząć wszystko od nowa, gdy portale internetowe obiegnie informacja o makabrycznym w skutkach wypadku. Cały szpital w Leśnej Górze przeczyta w serwisie informacyjnym, że Mario Milewski zginął na miejscu. W sieci pojawi się też zdjęcie męża Blanki.

Blanka dowie się od śmierci Mario od salowej Halinki

To będzie wstrząs dla wszystkich, gdy w 923 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach salowa Lucyna Sikorka (Anna Samusionek) jako pierwsza zauważy newsa o śmierci Mario. Pokaże go Halince, a zaraz potem o tym, że mąż Blanki nie żyje dowiedzą się pielęgniarki Dagmara (Maryla Morydz) i Asia (Joanna Pach-Żbikowska) oraz psycholog Dominika (Paulina Gałązka).

Poruszona Halinka w 923 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej przekaże Blance, że Mario miał wypadek, którego nie przeżył. - To niemożliwe! To nie on... - zaprotestuje wstrząśnięta lekarka, która zacznie krzyczeć, że to nie może być Mario. Jak podaje światseriali.interia.pl nie zdoła jednak dodzwonić się do ukochanego. Do Blanki zgłosi się policja oraz prokurator. Dostanie wezwanie na identyfikację zwłok do prosektorium.

Identyfikacja zwłok Mario niemożliwa! Konieczne będą badania DNA

- Chcę go zobaczyć. To na pewno pomyłka - oświadczy Blanki, która w 923 odcinku "Na dobre i na złe" usłyszy od patologa, że zwłoki Mario są w strasznym stanie i tylko badania DNA mogą potwierdzić, czy to naprawdę Milewski był w aucie.

- Te rzeczy znaleźliśmy przy nim - doda policjant, w 923 odcinku "Na dobre i na złe" pokazując nadpalone przedmioty, które zostaną znalezione przy Milewskim: fragmenty ubrania, obrączkę, portfel i bransoletkę. Blanka od razu je rozpozna.

Po wyjściu z prosektorium w 923 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka pogrąży się w rozpaczy i zacznie obwiniać się,że przez nią Mario zginął. - Widziałam go cztery godziny temu... Miał się odezwać. Dzwoniłam, ale nie odbierał. Gdybym nie pozwoliła mu wtedy odejść, gdybym z nim była, to może to by się nie stało?

- Nie ma w tym twojej winy - oceni Weronika (Klaudia Łapot), siostra Milewskiego. - Wolałabym zginąć razem z nim. Co ja mam teraz zrobić? - rozpłacze się Blanka. Gdy szwagierka pocieszy się, że powinna "żyć dalej", wdowa kompletnie się załamie - Ale jak? Co to za życie? Nie potrafię...

Wsparciem dla Blanki po śmierci Mario już w 923 odcinku "Na dobre i na złe" stanie się Krzysztof Radwan (Mateusz Damięcki).