Na dobre i na złe, odcinek 923: Blanka i Mario wyjadą z Polski na stałe! Da mu ostatnią szansę i zaczną wszystko od nowa?

"Na dobre i na złe" odcinek 923 - środa, 4.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

Pierwsze chwile w 923 odcinku "Na dobre i na złe" przyniosą widzom ogromne emocje! Akcja rozpocznie się od sceny, w której Blanka i Mario będą leżeć na łóżku w kryjówce, do której Blanka dotarła jeszcze w finale poprzedniego sezonu dzięki informacji od ukochanej Kurczaka (Rafał Iwaniuk). Wtedy jeszcze Blanka nie była świadoma, przed kim i dlaczego jej mąż się ukrywa, ale to, co odkryje w nowym sezonie "Na dobre i na złe" wstrząśnie nią do głębi.

Jak podaje serwis swiatseriali.interia.pl, w 923 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka zdecyduje się skonfrontować z mężem i dowiedzieć się, jaka jest prawda. Przerażona i zdezorientowana, kobieta postanowi postawić Mario ultimatum. Powie mu, że jeśli chce, by ich małżeństwo miało jakąkolwiek szansę na przetrwanie, muszą natychmiast opuścić Polskę. Wyjazd za granicę będzie jedynym sposobem, aby uciec przed przeszłością Mario, która zdaje się ich doganiać z każdej strony. Blanka będzie przekonana, że tylko w ten sposób mogą ocalić siebie i zacząć wszystko od nowa, z dala od problemów i zagrożeń, które ich otaczają.

Nowe życie za granicą - Blanka i Mario wyjadą na stałe?

Decyzja o wyjeździe z Polski będzie desperackim krokiem, który ma na celu ratowanie ich małżeństwa. Jednak pytanie, które będzie się nasuwać, brzmi: czy Blanka i Mario rzeczywiście zdołają zostawić przeszłość za sobą? Ich życie w Polsce było pełne niebezpieczeństw, kłamstw i niedomówień, które w końcu wyszły na jaw. Czy wyjazd za granicę w 923 odcinku "Na dobre i na złe" pozwoli im zacząć wszystko od nowa, czy może przeszłość dopadnie ich nawet na obczyźnie?

Czy wyjazd ocali ich związek?

W 923 odcinku "Na dobre i na złe" widzowie będą mogli śledzić, jak Blanka i Mario przygotowują się do wyjazdu, pakując swoje życie w walizki i próbując zostawić za sobą wszystkie problemy. Czy Blanka, która tak bardzo pragnie normalności i bezpieczeństwa, będzie w stanie zaufać Mario po wszystkim, co się wydarzyło? A może wyjazd okaże się tylko kolejnym błędem, który jeszcze bardziej skomplikuje ich życie?