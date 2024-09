Na dobre i na złe, odcinek 923: Lucynka jako pierwsza dowie się o śmierci Mario, ale to Halinka przekaże tragiczną wiadomość Blance - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 923 po wakacjach - środa, 4.09.2024, o godz. 20.55 w TVP2

W pierwszym 923 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach Lucynka dostrzeże w Internecie szokującą wiadomość o śmierci Mario! Sikorka od razu podzieli się swoim odkryciem z Halinką i pielęgniarkami - Dagmarą i Asią, które także nie będą mogły uwierzyć w to, co przeczytają na stronie najbardziej poczytnego portalu w Polsce, według którego gangster zginie w tragicznym wypadku samochodowym i spłonie wraz ze swoim autem. A że do artykułu zostanie dołączone zdjęcie Milewskiego, to już nie będzie żadnych wątpliwości, że we wszystkim chodzi o męża Blanki, który przecież do niedawna pracował w Leśnej Górze jako salowy pod okiem Lucynki. Dlatego w pierwszym 923 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej to będzie tak ogromny szok dla personelu szpitala, ale nie tylko...

To Halinka powie Blance o śmierci Mario w pierwszym 923 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W pierwszym 923 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach tragiczna informacja o śmierci Mario dotrze także do Blanki. To Halinka pokaże jej internetowego newsa, po przeczytaniu którego Milewskiej aż zrobi się słabo. Oczywiście, lekarka uzna, że to jakaś pomyłka, ale jej stan będzie pozostawiał wiele do życzenia. Dlatego będąca w pobliżu psycholog Dominika (Paulina Gałązka) od razu zorganizuje pomoc. Tym bardziej, że w pierwszym 923 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej Blanka w ogóle nie będzie mogła dodzwonić się do męża, przez co wszystko będzie wskazywać na jedno...

- To niemożliwe... To nie on... - cytuje słowa Blanki swiatseriai.interia.pl.

- Usiądź. Niech ktoś przyniesie wody! - zarządzi Dominika.

- Tłumaczę wam, że to nie Mario! - zacznie się sama oszukiwać.

Porażający dramat Blanki po śmierci Mario w pierwszym 923 odcinku "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

Oczywiście, w pierwszym 923 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach Blanka będzie uparcie stać przy swoim, choć brak odzewu ze strony Mario będzie ją coraz bardziej niepokoił. Tym bardziej, że przecież Milewski miał dać jej znać, jak dotrze już na miejsce nowej kryjówki, a to niestety się nie stało. Dlatego w pierwszym 923 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacjach w towarzystwie Weroniki (Klaudia Łapot) wybierze się do patologa, aby osobiście przekonać się, czy zmarły mężczyzna to faktycznie Mario. Tyle tylko, że jego zwłoki będą w tak złym stanie, że pracownik jej to odradzi, dlatego na okazanie wejdzie jego siostra. Tym bardziej, że wcześniej patolog pokaże Milewskiej rzeczy, znalezione przy denacie, wśród których będą jego fragmenty ubrania, obrączka, portfel i bransoletka, przekazana właśnie przez nią. I wówczas i dla niej stanie się jasne, że to faktycznie Mario...