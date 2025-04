M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1868: Nocny koszmar i przerażający horoskop! Werner i Sylwia będą musieli ratować panią Olę

W 1868 odcinku "M jak miłość" Pani Ola (Ewa Kolasińska) przeżyje noc pełną grozy, która na długo pozostanie w jej pamięci. Wszystko zacznie się od przerażającego koszmaru, który wytrąci ją z równowagi. Gdy tylko się obudzi, sięgnie po poranny horoskop, a tam... same złe wieści! To połączenie sprawi, że kobieta wpadnie w panikę, nie wiedząc, co przyniesie jej los. Na szczęście na horyzoncie pojawi się niezawodny Werner (Jacek Kopczyński) i Sylwia (Hanna Turnau), którzy wspólnie zrobią wszystko, by pomóc zrozpaczonej kobiecie. Co dokładnie wydarzy się w 1868 odcinku "M jak miłość"? Koniecznie sprawdź, co już wiadomo!