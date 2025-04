M jak miłość

M jak miłość, odcinek 1864: Pani Ola znajdzie sobie swojego idealnego Adama? Spotkanie okaże się totalną katastrofą! - ZDJĘCIA

W 1864 odcinku "M jak miłość" Pani Ola (Ewa Kolasińska), która na co dzień jest spokojną i serdeczną gosposią u Wernera (Jacek Kopczyński), postanowi wreszcie odmienić swoje życie. W 1864 odcinku "M jak miłość" zaskoczy wszystkich, gdy wyzna, że umówiła się na randkę z poznanym przez internet mężczyzną. Nowy adorator o imieniu Adam (Sebastian Grześkiewicz) zawróci jej w głowie do tego stopnia, że Pani Ola przejdzie oszałamiającą metamorfozę! Niestety, spotkanie okaże się kompletnym niewypałem, a randka w ciemno doprowadzi do totalnego dramatu. Wszystko przez zboczone zapędy nieznajomego, który w 1864 odcinku "M jak miłość" będzie miał wobec niej zupełnie inne zamiary...