M jak miłość, odcinek 1864: Randka w ciemno pani Oli skończy się katastrofą? Gosposia Wernera umówi się z obcym facetem przez internet!

"M jak miłość" odcinek 1864 - wtorek, 8.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1864 odcinku "M jak miłość" Pani Ola zaskoczy wszystkich, a najbardziej siebie samą kiedy kliknie "umów się na spotkanie" na portalu randkowym i zdecyduje się pójść na randkę w ciemno z nieznajomym facetem. Po latach wiernej służby i życia w cieniu, uzna, że czas w końcu pomyśleć o sobie i spróbować zakochać się... choćby przez internet! Sylwia i Adam będą kompletnie zbici z tropu, bo przecież nie tak dawno jeszcze w ogóle nie podejrzewali, że Pani Ola w ogóle interesuje się takimi tematami.

Metamorfoza pani Oli w 1864 odcinku "M jak miłość" zachwyci wszystkich!

W 1864 odcinku "M jak miłość" pojawi się też motyw wielkiej metamorfozy, bo przecież każda randka zaczyna się od zmiany wyglądu. Gosposia Wernera zmieni się nie do poznania, ubierze się elegancko, zrobi fryzurę i delikatny makijaż. Sylwia padnie z wrażenia, a Werner... no właśnie! Werner nie będzie mógł oderwać wzroku. Zacznie się robić zazdrosny, ale nawet przed samym sobą nie będzie chciał się do tego przyznać.

Adam Werner w 1864 odcinku "M jak miłość" zrobi się naprawdę nerwowy. Z jednej strony to przecież tylko randka jego gosposi. A z drugiej - no właśnie... Tylko on wie, ile dla niego znaczy obecność Pani Oli w codziennym życiu. Przez lata była jak członek rodziny, wsparcie, oaza spokoju. A teraz? Teraz nagle ktoś obcy może wejść w ten układ i może mu ją odebrać.

Randka w ciemno pani Oli w 1864 odcinku "M jak miłość" wymknie się spod kontroli?

W 1864 odcinku "M jak miłość" randka w ciemno, na którą wybierze się Pani Ola może przybrać niespodziewany obrót. Niby wszystko będzie dopięte na ostatni guzik - elegancka sukienka, umówione miejsce, odrobina nadziei w sercu… Ale wystarczy jeden nieprzewidziany moment, by cały wieczór wymknął się spod kontroli. Czy ktoś nie pojawi się na czas? A może okaże się, że internetowy adorator nie jest tym, za kogo się podawał?

Nastroje w 1864 odcinku "M jak miłość" mogą gwałtownie się zmienić. Wystarczy jedna niezręczna sytuacja, by marzenia o romantycznym spotkaniu prysły jak bańka mydlana. Niewykluczone, że emocje wezmą górę, a Pani Ola poczuje się zagubiona w świecie randek online. Czy wróci do domu z uśmiechem, czy może z łzami w oczach i poczuciem zawodu? Dowiemy się już niebawem.