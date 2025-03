M jak miłość, odcinek 1865: Kama zostanie detektywem! Zacznie pracować z Chodakowskim

"M jak miłość" odcinek 1865 - poniedziałek, 14.04.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Kama zostanie detektywem i zacznie współpracować z Marcinem?! już w 1865 odcinku "M jak miłość" kobieta mocno zaangażuje się w pracę ukochanego. To z pewnością ciekawe, by obserwować Chodakowskiego podczas śledztw i rozwiązywania cudzych problemów. Detektyw na co dzień zajmuje się sprawami klientów, którzy zgłaszają się do biura w najróżniejszych sytuacjach. Czasem Karski (Krzysztof Kwiatkowski) z Marcinem muszą kogoś śledzić, robić zdjęcia z ukrycia, podszywać się nie za tę osobę lub kłamać. Wszystko po to, by rzetelnie wykonywać swoją pracę.

Kama zostanie detektywką. Zacznie współpracę z Marcinem

Ciekawska Ślązaczka nie odpuści w 1865 odcinku "M jak miłość". Dotąd aż tak nie interesowała się życiem zawodowym Chodakowskiego. Tym razem jednak mocno zainteresuje się zawodem ukochanego, który uzna za ciekawy i intrygujący. Z pewnością bardziej niż nie tak dawno powstały butik z ubraniami vintage, który prowadzi razem z Anią.

Kama zabawi się w detektywkę, zacznie pomagać Marcinowi w pewnej zawodowej sprawie. Czy wspólna misja zakochanych skończy się dobrze? Chodakowski dotąd raczej nie mieszał spraw prywatnych z pracą. Biura prowadzi z Karskim oraz z dawno niewidzianym Olewiczem (Tomasz Dedek).

Butik Kamy i Ani splajtuje?

Czy wydarzenia w 1865 odcinku "M jak miłość" to wstęp do tego, co wydarzy się w życiu Kamy? Niby otworzyła butik z siostrą, ale jak informowaliśmy, biznes nie przynosi oczekiwanych zysków. Sklepik tuż przy bistro Kingi (Katarzyna Cichopek), rowerowni Pawła (Rafał Mroczek) oraz "Makarence" nie okazał się wielkim sukcesem. Czy to czas na zmianę branży?

Dopiero w 1865 odcinku "M jak miłość" okaże się, jak wypadnie wspólna praca Kamy i Marcina. Możliwe, że będzie owocna, a Kama pomyśli o zrobieniu licencji detektywki.