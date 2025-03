M jak miłość, odcinek 1859: Butik Kamy i Ani splajtuje? Zacznie przynosić straty - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1860: Erwin w finansowej ruinie! Aleksandra będzie musiała go utrzymywać? - ZDJĘCIA

„M jak miłość" odcinek 1859 - poniedziałek, 24.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 1859 odcinku "M jak miłość" sytuacja w butiku Kamy i Ani zrobi się dramatyczna. Kobiety zainwestowały w niego wszystko, ale niestety klientów będzie coraz mniej, a koszty wynajmu lokalu i produkcji ubrań zaczną przekraczać ich możliwości finansowe. Kama, która zawsze była pełna optymizmu, tym razem straci nadzieję i zacznie zastanawiać się, czy nie lepiej się poddać…

Nieoczekiwanie w jej sklepie w 1859 odcinku "M jak miłość" pojawi się wujek Erwin, który odwiedzi ją z kubkiem gorącej kawy. Mężczyzna zauważy, że jego siostrzenica wygląda na załamaną i od razu zapyta, co się dzieje. Kama nie będzie miała siły udawać, że wszystko jest w porządku i wyzna wujkowi całą prawdę o finansowej katastrofie. Butik przestaje się opłacać, brakuje zamówień, długi rosną, a one same niebawem nie będą miały z czego zapłacić czynszu...

Erwin w 1859 odcinku "M jak miłość" podszyje się za klienta butiku Kamy i Ani!

W 1859 odcinku "M jak miłość" Erwin postanowi pomóc Kamie i Ani, choć będzie to wymagało od niego sprytnego podstępu. W tajemnicy zacznie składać zamówienia na ubrania z ich butiku, podszywając się pod klienta! Będzie liczył, że w ten sposób napędzi sprzedaż i poprawi sytuację finansową siostrzenic.

Przez jakiś czas ten plan może nawet działać. Kama i Ania zauważą wzrost zamówień i odzyskają nadzieję. Nie będą miały pojęcia, że ich "najwierniejszy klient" to w rzeczywistości wujek Erwin! Jednak w 1860 odcinku "M jak miłość"oszustwo wyjdzie na jaw, a konsekwencje tego podstępu mogą być naprawdę poważne. Co zrobią Kama i Ania, gdy dowiedzą się, że ich biznes podtrzymuje tylko desperacja Erwina?

Butik Kamy i Ani w 1859 odcinku "M jak miłość" przetrwa kryzys?

Butik Kamy i Ani znajdzie się w tragicznej sytuacji. W 1859 odcinku "M jak miłość" siostry będą musiały podjąć decyzję czy walczyć o swoje marzenie czy pogodzić się z porażką? W grę wejdzie nowa strategia - promocje, kampanie reklamowe i próba przyciągnięcia klientów za pomocą influencerów. Jednak czy to wystarczy?