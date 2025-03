M jak miłość, odcinek 1860: Wstrząsające wyznanie Szymka. Nie zostawi Izy z Radkiem, bo zrobi jej coś złego - ZDJĘCIA

M jak miłość, odcinek 1860: Kasia zrobi z siebie ofiarę! Po starciu z Jakubem ucieknie do Anety i Olka, ale Chodakowski nie będzie mógł na nią patrzeć - ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1860 - wtorek, 25.03.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Historia Izy z "M jak miłość", która sześć lat temu padła ofiarą przemocy ze strony ówczesnego męża, psychopatycznego mordercy Artura Skalskiego (Tomasz Ciachorowski) znów się powtórzy! Trzecie małżeństwo Izy z Radkiem, który od początku wydawał się mocno podejrzany będzie niebezpiecznie zmierzała w tym samym kierunku. Wówczas Marcin ratował Izę przez Arturem, ale psychol zgotował jej piekło na ziemi. Bił Izę, więził w domu, izolował od Chodakowskiego, aż wreszcie wywiózł ją do domu pod Łodzią, gdzie faszerował lekami, by zmusić do wyjazdu di Niemiec.

Dzieci Marcina i Izy w 1860 odcinku "M jak miłość" będą bały się Radka

Nic dziwnego, że kiedy w 1860 odcinku "M jak miłość" Marcin odkryje, że Szymek i Maja (Laura Jankowska) boją się Radka, że córka rysuje mroczne obrazki i chce, by ojczym zniknął na zawsze z ich życia, poprosi Izę o wyjaśnienia. Wreszcie zastraszana, terroryzowana psychicznie Iza przyzna, że Radek bywa wybuchowy, że podnosi na nią głos, że dochodzi między nimi do awantur.

Iza w 1860 odcinku "M jak miłość" przyzna się Marcinowi, że Radek ja uderzył!

Ale na tym nie koniec, bo w 1860 odcinku "M jak miłość" Iza przerwie milczenie i wyzna, że Radek ją uderzył. - Była taka sytuacja, że raz... Nie uderzył mnie, tylko popchnął…. Ale to była moja wina, bo go zdenerwowałam...

- Zabiję sukinsyna! - krzyknie Marcin.

Z oczy Izy w 1860 odcinku "M jak miłość" popłyną łzy. - Marcin, błagam cię! Niepotrzebnie ci o tym powiedziałam! Proszę, nie wtrącaj się w to! A coraz bardziej rozgniewany Marcin zada Izie tylko jedno pytanie. - Czy dzieci były wtedy w domu?! Kiedy Chodakowska przytaknie, sprawa stanie się jasne!

Marcin zabierze dzieci od Izy w 1860 odcinku "M jak miłość"

Marcin i Kama w 1860 odcinku "M jak miłość" zabiorą Szymka i Maję do siebie. Syn Chodakowskiego wcale się jednak nie ucieszy z przeprowadzki do taty i jego dziewczyny. Powód? Nie będzie chciał opuszczać Izy, skazywać ją na Radka, który jest zupełnie nieobliczalny.

Wyznanie Szymka w 1860 odcinku "M jak miłość" wstrząśnie Marcinem

Wyznanie Szymka przerazi Marcina, kiedy w 1860 odcinku "M jak miłość" powie dlaczego woli mieszkać z mamą.

- Tato, wiesz, tak sobie myślę... Niech Majka tu zamieszka, a ja chyba wrócę do mamy... - Ale dlaczego? Nie chcesz zostać z nami? - Chcę, bardzo chcę... Tylko... - Tylko co? - Tylko nie chcę zostawiać mamy samej z Radkiem. Boję się, że on zrobi jej coś złego...

Marcin w 1860 odcinku "M jak miłość" przytuli Szymka, uświadomi sobie, że musi nie tylko chronić dzieci przed Radkiem, zadbać o ich bezpieczeństwo, ale musi także ratować Izę!